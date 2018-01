Dembélé, a disposició de Valverde després de rebre l'alta mèdica

Arxiu particular

Dembelé podrà tornar a vestir la samarreta blaugrana Arxiu particular

El jugador del FC Barcelona Ousmane Dembélé ha rebut aquest dimarts l'alta mèdica tres mesos i mig després de la seva lesió, pel que està a disposició del tècnic Ernesto Valverde per afrontar el tram decisiu de la temporada.

Després d'un procés de recuperació, l'extrem francès de 20 anys, que es va lesionar al bíceps femoral de la cuixa esquerra en un partit contra el Getafe, ja està disponible per al tècnic culer, que podria comptar amb ell per al xoc coper d'aquest juevces davant el Celta de Vigo.

Sense requerir operació quirúrgica a Finlàndia, Dembele va començar un procés de recuperació que va finalitzar aquest dimarts després d'haver anat adaptant a poc a poc al grup. Abans de la lesió, Dembélé va jugar contra l'Espanyol i la Juventus seus primers partits com a blaugrana fins que es va lesionar al Coliseum el passat 16 de setembre.

Malgrat els seus pocs minuts disputats com a blaugrana, Dembélé ja va registrar la seva primera assistència a Luis Suárez en el cinquè gol del FC Barcelona al derbi català. De moment, el jugador francès tot just comptabilitza 114 minuts com a barcelonista.