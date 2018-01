La Sant Silvestre de Berga supera de nou el miler de corredors

La 18a edició de la Sant Silvestre de Berga va palesar, diumenge, la seva requesta i el seu innegable poder de convocatòria, i va superar, per segon any consecutiu, el miler de participants. Així, comptabilitzant els corredors inscrits en la prova de 5 quilòmetres i en les nou proves adreçades a nens i nenes de totes les edats, fins a 1.045 corredors van prendre part en la festa esportiva nadalenca berguedana per excel·lència.

El certamen organizat pel consistori berguedà i el Club Atlètic Berga va celebrar la seva divuitena edició exhibint una vitalitat envejable.

Les activitats de la concorreguda prova van iniciar-se a dos quarts de cinc de la tarda. Durant els següents seixanta minuts va donar-se la sortida a les nou curses infantils, adreçades a nens i nenes dels cursos escolars compresos entre P3 i sisè de primària. Segons la seva categoria d´edat, els joves corredors van haver de superar distàncies que anaven des dels 150 metres, per als més menuts, fins als 6o0 metres que havien de córrer els alumnes dels darrers cursos de primària.

Tot seguit es va efectuar el preceptiu lliurament de trofeus i guardons, i el sorteig de 35 obsequis cedits per empreses col·laboradores entre els més de set-cents esportistes inscrits en la cursa per a adults. Aquests dos actes van estar amenitzats pel grup musical We Are Us. La seva actuació va incidir en l´ambientació festiva de la jornada i va delectar tant als cor-redors com al nombrós públic present a l´entorn de les fonts de la plaça Viladomat per viure en directe la sortida de la prova.

La 18a cursa de Sant Silvestre de Berga va iniciar-se a dos quarts de set de la tarda. Fins a 5.000 espectadors,segons l´organització, van vibrar amb les evolucions dels atletes, molts dels quals, tal com és tradicional, van córrer disfressats. Dos grups de música situats en llocs estratègics del circuit, els petards, els crits d´ànim i els aplaudiments del públic van conformar l´habitual context lúdicofestiu de la cursa.

Pel que fa a l´àmbit estrictament esportiu, va produir-se un inesperat empat en la prova masculina. Toni Baños (Avinent CA Manresa) i Xavier Tomasa (Club Inverse-Runnig les Franqueses) van completar el recorregut amb un temps idèntic (15 minuts i 49 segons) i van ser proclamats coguanyadors per l´organització. Pau Llorens va ocupar el tercer graó del podi, en signar un temps de 16´04´´. En fèmines, la manresana Meritxell Calduch (Joves Atletes de Berga) va imposar-se en completar el circuit en 19´06´´. Només deu segons després va creuar la línia d´arribada la segona classificada, Alba Xandri, mentre Anna García, tercera, va necessitar 19´46´´ per recórrer els 5 km.