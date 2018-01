El santfruitosenc David Checa afegeix l'estatal de velocitat al seu calendari de proves

El pilot santfruitosenc David Checa, actual campió del món de resistència amb l'equip francès GMT-94, ha anunciat que la temporada 2018, a més de seguir disputant el Mundial FIM EWC, també participarà en el campionat estatal de velocitat, a la categoria Stock 1000, amb l'equip madrileny Yamaha Stratos.

L'escuderia Yamaha Stratos, que va aconseguir l'any passat la primera victòria de Yamaha i diversos podis en la categoria de Stock1000 del RFME CEV, té l'objectiu de lluitar per la primera posició i aconseguir així el primer títol, amb David Checa als comandaments de la Yamaha YZFR1 amb pneumàtics Dunlop.

La temporada 2018 del Campionat d'Espanya de velocitat començamenrà el 7 i 8 d'abril al Circuit Ricardo Tormo, a València, després dels test Dunlop de pretemporada que realitzarà el Yamaha Stratos com a preparació al campionat.

David Checa ha declarat estar molt content «de tornar a competir a Espanya. El meu principal objectiu és el Mundial de resistència, però el compaginaré amb l'estatal de velocitat. Serà un any molt bo, ja que tinc moltes ganes de canviar d'aires i tornar al Campionat d'Espanya, i amb Yamaha Stratos treballarem fort per fer-ho el millor possible. Sé que hi ha molta competència i bon nivell, però com tot pilot el meu repte és lluitar per la victòria. Ja vaig estar en el campionat francès i em va venir molt bé també per compaginar-ho amb el Mundial. Aquí hi ha circuits nous per a mi i ens hi intentarem adaptar el més ràpid possible. Vull agrair el suport a l'equip Stratos, Dunlop i Yamaha Motor España per la confiança dipositada en mi».

Manuel Alonso, del Team Manager, té clar que «per a nosaltres,, el Yamaha Stratos, és la millor notícia que podíem tenir per Nadal. David Checa és un pilot amb un gran palmarès, ràpid i amb gran experiència sobre la Yamaha. És un orgull que estigui a les nostres files al RFME CEV 2018 als comandaments de la Yamaha YZF R1 que tan bé coneix, amb els pneumàtics Dunlop. Això, unit a la nostra experiència i l'equip tècnic, farà que puguem lluitar pel títol, tasca gens fàcil per la competitivitat d'aquest campionat».