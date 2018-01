Dembélé rep l'alta mèdica i Messi torna a entrenar-se

Dembélé ja és a punt per tornar a jugar

El francès Ousmane Dembélé va rebre ahir l'alta mèdica, tres mesos i mig després d'haver-se lesionat el bíceps femoral de la cuixa esquerra, i estarà a disposició d'Ernesto Valverde per afrontar el tram decisiu de la temporada. Una bona notícia per al conjunt blaugrana. Dembélé va arribar al mateix temps que Leo Messi, Javier Mascherano i Luis Suárez, que es reincoporaven els entrenaments després de les vacances.

Valverde va recuperar encara més efectius per al primer entrenament del 2018 i per preparar el partit de Copa de demà davant el Celta, a Vigo. Un duel en el qual podria reaparèixer Dembélé, que es va lesionar contra el Getafe, el 16 de setembre, i que va haver d'anar a Finlàndia per ser operat. A més, el tècnic barcelonista també ha fet que s'entrenessin amb el primer equips dos jugadors del filial, Carles Aleñá i José Arnaiz.



Pendents de Coutinho

El Barça, mentrestant, busca tancar algun reforç en el mercat d'hivern i la prioritat és Philippe Coutinho, del Liverpool. Ahir, el seu tècnic, Jürgen Klopp, es va mostrar impertèrrit davant una publicitat errònia de Nike que feia servir el nom del brasiler per promocionar la indumentària del Barça: «No hi ha cosa al món que m'interessi menys».