Inscripcions obertes per a la segona Cursa de Reis de Sant Julià de Cerdanyola

Organitzada per l'Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola i el JAB de Berga, diumenge tindrà lloc la segona edició de la Cursa de Reis de Sant Julià de Cerdanyola. Tindrà un recorregut de 5 km per terreny mixtes de muntanya i asfalt, que es podrà fer corrent o caminant per atractius paisatges d'aquesta població de l'Alt Berguedà. La sortida es donarà a les 11 del matí (a les 12, les categories infantils). Els organitzadors calculen arribar als 250 participants. Les insripcions es poden fer presencials a Intersport Serramartí de Berga o per internet, a la web www.cursareis.com (les places són limitades).

El finalitzar la prova, tots els participants rebran una samarreta tècnica de màniga llarga, la bossa del corredor i un bon esmorzar. Els guanyadors tindran com a premi especial el tortell de Reis, el trofeu Fia-faia i altres obsequis.