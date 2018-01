«El meu objectiu a mitjà termini és competir al PGA Tour, el millor circuit professional»

Adrià Arnaus irromp en el golf professional avalat per la seva ambició i per la potència del seu ´drive´

Quan cursava 2n d'ESO va optar per fer una aposta decidida per accedir a l'elit del golf mundial, la seva gran passió. Enguany, disputarà la Challenge Tour, la segona divisió europea, amb objectius ambiciosos

Barceloní d'arrels moianeses, Adrià Arnaus, de 23 anys, ha viscut amb intensitat el golf des dels cinc anys. Integrant dels combinats estatals des de la categoria infantil, acaba de ser escollit millor jugador català de golf del 2017 per l'Associació Catalana de Periodistes Jugadors de Golf (ACPJG). El dar-rer aval per encarar l'estrena en el professionalisme.



Va néixer a Barcelona i ha residit quasi tota la vida a l'Eixample, però els seus orígens són inequívocament moianesos.

Tant la família del pare com la de la mare són de Moià. Els meus avis materns, Llogari Antúnez i Maria Roca, regentaven la centenària carnisseria Cal Maties, que ara dirigeix la tieta Anna Maria. Altres germans de la mare són Pere Antúnez, gerent i fundador de Formatgeries Montbrú, o Marcel·lí Antúnez, de la Fura dels Baus. Els avis paterns, Florenci Arnaus i Teresa Clusella, també són moianesos, de ca la Gònima.

Per tant, vostè manté el vincle amb la capital del Moianés.

No recordo un cap de setmana de la meva infantesa o adolescència que no l'hagi viscut a Moià, a excepció d'aquells en què havia d'afrontar competicions de golf. El pare, Quim Arnaus, i la mare, Lídia Antúnez, van marxar a Barcelona per cursar els estudis universitaris i s'hi van assentar.

El golf ha estat present en la seva vida des de la infantesa.

El pare va ser soci fundador del Can Cuyàs Golf Club, a meitat dels anys noranta, i des de llavors n'és el director i gerent. Amb cinc anys ja remenava pals de golf adaptats per a l'edat. Amb anterioritat, el pare també havia participat en la creació del Club de Golf Montbrú-Moià. Amb vuit o nou anys vaig començar a competir.

Però aleshores compartia la passió pel golf amb la pràctica del futbol al Club Esportiu Moià.

Vaig jugar amb els equips base del Moià fins als deu o onze anys. Encara mantinc l'amistat amb els companys del meu darrer equip. Va arribar un moment en què havia de decantar-me per un d'aquests esports. Un fet va ser decisiu. Vaig assistir a l'estatal aleví del 2006 sense grans expectatives. Al campionat català, on era el favorit, només m'havia classificat tercer o quart. I, de sobte, vaig fer-me amb el subcampionat d'Espanya. Aquest fet em va fer obrir els ulls. L'any 2008 vaig accedir a la selecció espanyola sub-14 com a segon del rànquing de la categoria. Vam competir al Mundial de França per equips celebrat a la població francesa d'Evian i, després d'empatar amb els nord-americans, vam cedir en el desempat. Però aquesta competició em va donar l'empenta definitiva.

Va ser el moment en què vostè i la seva família van fer una aposta decidida per al golf.

En realitat, el meu accés a l'Institut Joaquim Blume ja estava lligat abans d'aquest campionat. Amb els pares havíem tingut una conversa en què van concloure que havia de manllevar temps als estudis per centrar-me en el golf. Fins llavors havia estudiat a l'escola Sagrat Cor del carrer Casp.

La seva estada a la Residència Blume va allargar-se durant quatre anys.

Hi vaig cursar 3r i 4t d'ESO i el batxillerat tecnòlògic. El primer any va ser d'adaptació, però el fet que la Blume tingués un programa de treball que la vinculava amb Can Cuyàs va afavorir la meva adaptació.

La tria de la universitat on va cursar Finances va estar condicionada per factors esportius?

La Texas A&M University havia guanyat els campionats universitaris dels Estats Units del 2009. És una de les més prestigioses del país en la formació de golfistes. Assistir-hi ha estat decisiu per evolucionar. Vaig ingressar-hi a la tardor del 2012.

Detalli'm la seva experiència formativa als Estats Units.

Vaig arribar-hi acostumat a ser sempre un dels millors. I de sobte et trobes competint amb seixanta o vuitanta jugadors del teu mateix nivell. A l'equip universitari érem tretze jugadors, però als tornejos només n'hi anaven cinc. Els dos primers sortien d'una competició interna entre els membres de l'equip prèvia a cada torneig. Els altres tres els escollia el tècnic. El primer any, després d'iniciar el curs a l'agost, no vaig aconseguir figurar entre els dos millors fins a l'octubre.

Retorna a Catalunya ara fa un any, després de completar la seva formació universitària, i comença la seva carrera com a amateur.

Vaig quedar-me sis mesos més a College Station, la ciutat on estudiava, per acabar la carrera. Per accedir al professionalisme s'ha de disposar de la targeta d'un circuit, i això s'obté per mèrits esportius acumulats.

Els seus èxits durant l'any 2016 avalen el seu accés al Challenge Tour, la segona divisió europea, després de ser el primer amateur en guanyar l'Alps Tour.

He disputat nou dels setze tornejos d'aquest circuit, una espècie de tercera divisió. En els dos primers vaig haver de jugar un desempat per decidir el guanyador i el vaig perdre. Al Villaverde Open, altra vegada vaig haver de jugar un play-off decisiu, però ara el vaig guanyar. També vaig imposar-me en la Grand Final de l'Alps Tour, assolint l'Ordre de Mèrit com a guanyador del circuit i la targeta per competir a la Challenge Tour. A més, he guanyat l'estatal amateur i amb l'equip estatal vam conquerir el campionat d'Europa.

Quins són els seus objectius a mitjà termini?

Obtenir la targeta per jugar l'European Tour, la primera divisió europea. Per això haig de ser entre els quinze primers del Challenge Tour a final del 2018. Després, consolidar-me en aquesta competició i fer camí cap al PGA Tour, el millor circuit professional.

Defineixim l'Adrià Arnaus com a jugador de golf.

Tinc un drive molt potent, això hem dóna avantatge en iniciar el joc i en zones obertes. Un joc sòlid tirant a green, un bon joc amb els ferros. Haig de millorar a l'entorn del green, en els darrers 130 metres: filar més prim en la lectura dels green, jutjar millor la força necessària, ser més precís.