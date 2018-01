Retrobada del waterpolo femení manresà

Com cada any, aprofitant l'oportunitat que donen les vacances de Nadal, les jugadores del CN Minorisa es van retrobar amb les seves predecessores, les exwaterpoliestes del CN Manresa que van jugar a la lliga estatal, a punt de pujar a Divisió d'Honor. El partit va ser entretingut i les 'veteranes' van mostrar la seva categoria, fent que les actuals s'hagessin d'esforçar per no veure's superades.