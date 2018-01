La Sant Silvestre de Vilanova del Camí creix i frega els 800 corredors

La Sant Silvestre de Vilanova del Camí encara creix i diumenge va fregar els els 800 participants, en una nova tarda de festa esportiva a la plaça del Mercat.

Concretament, van ser 792 atletes de totes les edats i condicions (nou rècord de participació), els que es van aplegar a la que era la 19a edició de la cursa de Sant Silvestre vilanovina. Un total de 187 corredors van finalitzar la prova de 2,5 km (cursa infantil) i 605, la de 5 km, oberta a tothom.

Guillem Carner, del CAI Petromiralles, amb un temps de 15'47", i Anna Noguera, també del CAI Petromiralles, amb 18'18", van ser els guanyadors absoluts de la prova dels 5 km. En categoria masculina, Albert Moreno, del CAI Triatló Petromiralles, fou va ser segon, amb 15'50", i Josep Martinez, també del CAI Triatló Petromiralles, tercer, amb un temps de 16'21". En fèmines, la segona i tercera classificades van ser, respectivament, Èlia Ibarra, amb19'17", i Aïda Solà, amb19'22", ambdues del CAI Triatló Petromiralles.

En la cursa infantil de 2,5 km. els vencedors van ser Amanuel Royo (Wolayta Power), amb un temps de 8'39", seguit de Carla Bisbal, del CAI Petromiralles/Dental Igualada, segona de la general i guanyadora absoluta femenina, amb 8'45". Nil Alonso, del CER Roca Running, va ser tercer de la general, amb 8'54". Mohamed Ayyad, del CAI Petromiralles, quart, amb 9'05", i cinquè va entrar Jan Claramunt, amb 9'14". La segona femenina va ser Andrea Gil, també del CAI Petromiralles, amb 9'40", seguida de Carlota Mollà (CAI Petromiralles), amb 9'50".



Festa de colors

La festa va començar en el moment en què els jutges van donar el tret de sortida de la prova infantil, de 2'5 km de recorregut. Però es va animar més quan de 605 atletes es van posar darrere l'arc de sortida per prendre part en la dar-rera prova atlètica de l'any. Novament, i malgrat el fred, el bon humor i el to de festa eren ben presents entre els participants i el nombrós públic. Atletes a títol individual, però també nombroses parelles, equips, col·lectius i famílies, van protagonitzar una gran festa de color, somriures i disfresses. Tarda d'emocions i reptes per acomiadar l'any tot fent esport.

Amb els resultats llistats, es va procedir a l'entrega de premis. Hi van ser presents Camilo Grados, regidor d'esports de Vilanova del Camí, Francisco Palacios, regidor de promoció econòmica, Sílvia Càceres, regidora de serveis socials, i Imma González, regidora de cultura; acompanyats del president del CAI, Lluís Cañamares.

Els tres primers classificats del podi absolut masculí i femení van rebre les tradicionals paneres i lots de Cap d'Any, patrocinats per Blautec, Pintures Godoy, Metal·listeria J. Prieto i Fusteria Abad. També van ser premiats els tres atletes més ràpids de cada categoria, amb la tradicional coca de Cap d'Any, i els participants més veterans, Ernest Compte i Dolors Pujabet, que van rebre dues ampolles de cava.

Enguany, el premi Esperit nadalenc va recaure en una comparsa simpàtica: El Raïm de Cap d'Any, que rebre amb satisfacció el regal que patrocinava B. Gallardo. També hi va haver un accèssit per a una parella de Pares Noels blanc i blaus. Al final, els raïm va donar un toc festiu a l'entrega, anticipant-se a les campanades de Cap d'Any d'una forma prou original.

Esports Vilanova, organitzador de la prova, va agrair un any més, en nom de l'Ajuntament, la col·laboració i l'implicació de tot l'equip de voluntaris i treballadors, així com el suport de la Diputació de Barcelona, del Club Atlètic IgualadaPetromiralles, de Joc Net, de Super Mas i de tots els patrocinadors que la fan possible.