El veterà Nacho Martín s'entrena amb el Valladolid

Un any després d'haver jugat el seu últim partit, amb l'Andorra, el veterà ala pivot Nacho Martín, de 32 anys, ha començat a entrenar-se amb el Valladolid, mentre es recupera d'una lesió al turmell esquerre. «Avui us saludem amb bones notícies: Nacho Martín s'incorpora als nostres entrenaments fins que li arribi una oferta professional satisfactòria», va piular el Valladolid, sisè classificat de la LEB Or amb un balanç de 9-7.