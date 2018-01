Víctor Valdés anuncia la seva retirada a la seva manera

I les llums es van apagar. Víctor Valdés va deixar entreveure que es retirava del futbol després d'estar mig any sense equip després d'abandonar el Middlesbrough però no ho havia anunciat de manera oficial. Ara, qui va ser el porter de la millor etapa de la història del FC Barcelona, ??ha esborrat tots els seus comptes a les xarxes socials per anunciar la seva retirada perquè ''les llums s'han apagat '' definitivament.

La 'pantera de l'Hospitalet', tal com se'l coneixia, ja havia advertit en una entrevista a Colòmbia l'any 2015 que el dia que la llum s'apagués no volia que fos fàcil trobar-lo. ''No m'agrada la fama. Un dia s'apagaran les llums i jo estaré amb els nens, ensenyant-los el que passa quan s'encenen'' va afirmar Valdés a l'entrevista.

Una trajectòria espectacular amb un final inesperat



El comiat de Víctor Valdés del món del futbol no ha estat a l'alçada del porter que va ser. Guanyador de tres Champions, 6 lligues i cinc trofeus Zamora, entre altres títols, sempre va ser el porter titular al FC Barcelona fins al seu comiat del club, malgrat les temporades en què el seu joc va suscitar dubtes.

Va abandonar el club el 2014, lesionat de gravetat d'un genoll. No obstant això, la decisió de deixar l'equip de tota la seva vida estava ja presa. Van córrer rumors afirmant que era a prop de fitxar per l'AS Mònaco, però després de la seva lesió el pla es va enfonsar. Va signar pel Manchester United com a suplent de David De Gea, però va abandonar el club dels 'diables vermells' per problemes amb Louis Van Gal, tècnic a Old Trafford en aquella època. Llavors se'n va anar cedit al Standard de Lieja belga, on va guanyar un títol de copa.

La seva última temporada a l'elit la va disputar al Middlesbrough, atret per Aitor Karanka i on va ser titular durant tot l'any. No obstant això, el conjunt anglès va baixar i Valdés va deixar el club. Ara, la llum s'ha apagat i la 'pantera' només vol desaparèixer de la primera fila mediàtica.