arxiu particular

Els waterpolistes del CN Minorisa canvien l'aigua per la muntanya

Els waterpolistes del CN Minorisa canvien l'aigua per la muntanya arxiu particular

L'equip masculí absolut del CN Minorisa, que dirigeix Gaspar Ventura, es va trobar al peu del Collbaix per fer la pujada de la mateixa muntanya i compensar així les menjades opípares d'aquestes festes nadalenques, a la vegada que també es feia pinya per afrontar una segona volta compromesa a Primera Catalana, amb la permanència en joc. La bona forma dels jugadors bagencs es va fer palès en l'ascens, fet en temps rècord en relació a altres anys. Evidentment, la trobada va acabar en un bon esmorzar a Cal Míliu per recuperar forces.