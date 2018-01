Jordi Simón serà a la Volta amb la seva nova formació

El navassenc Jordi Simón podrà participar novament a la Volta a Catalunya. La ronda catalana ha fet públics els noms de les formacions que hi convidarà i entre aquestes hi ha el Burgos-BH, l´equip al qual ha anat a parar el bagenc després d´una complicada etapa a Funvic brasiler.

Com va admetre el mateix Simón abans de la seva participació de l´any passat, la Volta a Catalunya sempre s´ha mostrat oberta a convidar els equips amb presència de ciclistes catalans. Simón hi ha pres part els darrers anys, com a component del conjunt sud-americà i també del Verva polonès, i ara podrà tornar a afrontar una volta que sempre el motiva molt per ser al costat de casa.

A més del Burgos-BH, conjunt amb el qual, als 27 anys, Simón espera ser a més proves del calendari europeu que l´any passat, la volta també ha convidat el Caja Rural, l´Euskadi, el Cofidis, el Fortuneo-Samsic, el Manzana Postobón i l´Israel Cycling Academy. Un total de setze equips havien demanat poder prendre part en la cursa, a part dels que ja hi seran per rànquing.

La Volta a Catalunya es disputarà entre els propers 19 i 25 de març, començarà a Calella, acabarà a Barcelona, tindrà un final d´etapa a la Molina i iniciarà la següent a Llívia.