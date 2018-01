L'ICL vol omplir un segon autocar d'aficionats per anar diumenge a Lleida

«Tenyim Lleida de vermell» és el lema de la campanya que ha impulsat l'ICL Manresa per tenir el suport dels seus aficionats en el decisiu partit de diumenge al pavelló Barris Nord (12 h). Un duel en què l'equip d'Aleix Duran es juga segellar el bitllet per a la Copa Princesa d'Astúries, que es disputarà el 2 de febrer a Lugo. I per tal de tenir el màxim suport en un duel clau, el club vol omplir dos autocars d'aficionats.

El preu inicial del desplaçament és de 10 euros, amb el transport i l'entrada per al partit inclosos. Però l'ICL planteja un repte als seus seguidors: si aconsegueix omplir el segon autocar (unes 100 persones, de les quals ja n'hi ha 50), el club tornarà la meitat de l'import als qui ja hagin fet el pagament de 10 euros, o bé cobrarà només 5 euros als qui encara no ho hagin fet.

La intenció del club és motivar l'afició manresana per donar suport a l'equip en un partit clau i que es disputa en un pavelló proper a Manresa. «Us necessitem!», escrivia Álvaro Muñoz al seu compte de Twitter com a resposta a la piulada feta pel club.



Fins divendres al migdia

Els aficionats que vulguin fer el desplaçament es poden apuntar a la botiga del club o per telèfon (93.872.15.03). El temps límit per fer-ho és aquest divendres a la una del migdia. El desplaçament a Lleida es farà diumenge al matí (9.30 h) des del Congost, dues hores i mitja abans de l'inici del partit amb el Força Lleida, on hi ha dos vells coneguts: el manresà Miquel Feliu i el tècnic Borja Comenge.