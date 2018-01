Messi i Suárez descansen en la visita del Barça al Celta

Dembélé pugna per la pilota amb Jordi Alba durant un entrenament

Dembélé pugna per la pilota amb Jordi Alba durant un entrenament miguel ruiz/fc barcelona

El Barça disputa aquest vespre l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei davant el Celta, a Vigo (19 h, bein LaLiga) sense els seus dos màxims golejadors, Leo Messi i Luis Suárez, sense Andrés Iniesta ni Gerard Deulofeu, però amb la gran novetat del francès Ousmane Dembélé a la convocatòria. L'equip d'Ernesto Valverde, a més, té molt fresc el 2-2 del Camp Nou en el partit de lliga.

Va ser el dissabte 2 de desembre, fa poc més d'un mes, quan el Celta va arrencar un punt del Camp Nou a la jornada 14 de Laliga Santander, gràcies al gol inicial de Iago Aspas i al final de Maxi Gómez, que va neutralitzar l'intent de remuntada culer amb les dianes de Messi i Suárez, absents aquesta tarda després d'haver gaudit de més dies de descans que la resta de companys.

«No vull arriscar amb cap jugador», va dir Valverde en la roda de premsa prèvia al partit, quan encara no se sabia que ni Messi ni Suárez viatjarien a Vigo. Un discurs que també val per a Dembélé, a qui demana paciència. «S'ha de tenir una mica de calma, donar-li a poc a poc minuts i que se'ls vagi guanyant ell. Qui ha de donar els passos per jugar és Dembélé», va comentar el tècnic.



Una davantera innovadora



Sense Messi ni Suárez, Valverde haurà d'improvisar de nou una davantera, com ha fet en els partits de Copa, amb els jugadors menys habituals: Paco Alcácer, el jove del filial José Arnaiz i el reaparegut Dembélé són tres de les opcions que té l'entrenador, que també podria donar entrada a Cillessen sota pals, a Digne al lateral esquerre o a André Gomes i Denis Suárez al mig del camp per fer descansar els més habituals.

Respecte al rival, Valverde va alertar del perill del conjunt gallec, que aquesta temporada ja ha posat en dificultats els blaugrana. «Canvia el concepte de competició, és un altre matx i ja hem jugat contra ells i sabem com han afrontat el partit, és un punt de partida. Juguem fora, allà són un equip agressiu. Respectem molt el Celta per la temporada que està fent i per les dificultats que ens va posar aquí», va destacar el tècnic barcelonista, que va assegurar que els gallecs són «dels pitjors rivals» que es podien trobar en aquests vuitens de Copa



Espanyol i Madrid, també avui



A la mateixa hora que el Barça visiti Vigo, el Leganés rebrà el Vila-real, mentre que a les nou del vespre hi ha dos partits més: l'Espa-nyol s'enfronta al Llevant i el Reial Madrid visita el Numància.

L'entrenador de l'Espanyol, Quique Sánchez Flores, va dir ahir que l'equip encara és a temps d'assolir els objectius a la lliga, on és 15è, i va afegir que la Copa és un repte que afronten amb il·lusió. El Madrid, per la seva part, buscarà un triomf que alleugi les crítiques pel mal joc i que faci oblidar la derrota davant el Barça.