El mini femení del Paidos Asfe aconseguiex la tercera plaça al Torneig de la Seu

L'equip mini femení verd del Paidos-Asfe va aconseguir una brillant tercera posició en el prestigiós Torneig de la Seu d'Urgell de bàsquet base. En aquesta mateixa competició, la formació de la Salle va ocupar la quarta plaça.

El Paidos-Asfe va ser molt superior als rivals a la fase de grups, en la qual es van enfrontar a l'Artesa de Segre i el Castellbisbal. En les eliminatòries, primer va competir amb el Femení Osona A, a qui va guanyar per 59 a 41, i tot seguit va superar el Femení Osona B, una victòria qe va portar les bagenques a les semifinals. L'actual campió de Saragossa, l'Stadium Casablanca, va ser un rival inexpugnable per al Paidos-Asfe malgrat donar la cara en tot moment. En el duel per al tercer i quart lloc, les de Sant Fruitós van vèncer la Salle per 66-39, i així van aconseguir la tercera plaça.

Cal destacar que l'entrenador del Paidos-Asfe, Marc Linares, va ser distingit amb el trofeu de millor entrenador del torneig.