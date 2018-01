Empat valuós d'una versió B del Barça que no s'arronsa

Encara amb la ressaca de les festes al cos i, sobretot, amb baixes tan importants com les de Messi, Luis Suárez i Iniesta, un Barça de proves, sobretot a la part davantera, va plantar cara a l'equip titular del Celta i va arrencar un valuós empat a un gol a Balaídos que li dóna un lleuger avantatge per accedir als quarts de final de la Copa del Rei. A més, el partit va servir perquè Ousmane Dembélé tornés després de més de tres mesos lesionat. El francès va ser dinou minuts sobre el camp i va demostrar que encara està molt verd i faltat de confiança.

Valverde va apostar per una defensa més o menys consolidada, no va negociar l'aportació de Sergio Busquets i, d'aquí en endavant, tot va ser un experiment. Paulinho, un dels pocs possibles titulars, va acompanyar André Gomes a les ales, i Denis Suárez havia d'acompanyar una parella atacant tan estranya com la formada per Aleix Vidal i el davanter del filial José Arnaiz.



Gol a la primera arribada

El Celta, conscient que amb l'equip titular podia fer mal a una versió B dels blaugrana, va atacar des de l'inici i va tenir tres arribades matineres, en què cadascun dels seus puntes, Sisto, Aspas i Maxi Gómez, va poder rematar.

El Barça intentava pressionar, però no de manera correcta, i patia en les pilotes llargues. Però al quart d'hora, en una transició, va arribar el seu gol. André Gomes, en l'acció més meritòria que ha fet des que va arribar al Camp Nou fa un any i mig, va robar la pilota a la frontal de la seva àrea. La va traslladar durant molts metres i va combinar amb Denis Suárez. El gallec li va tornar l'esfèrica, el portuguès va imposar la seva camada sobre Lobotka i va fer la centrada de la mort perquè Arnaiz rematés al fons de la xarxa.

El gol va animar el Barça, que va arribar tot seguit mitjançant André Gomes i Paulinho, però quan tot semblava més controlat va arribar l'empat. Va ser en una transició mal defensada. Digne va blocar el xut de Jozabed, però la pilota va caure a Maxi Gómez. Aquest va centrar, Iago Aspas va rematar al travesser, la pilota va rebotar en Cillessen i ,quan semblava que sortiria per la línia de fons, va fer un bot estrany. Va tornar-hi a entrar i la va recollir el danès Sisto, qui, a boca de canó, va afusellar el porter del Barça.

Els darrers minuts de la primera part van ser de domini del Celta, que rondava la porteria visitant, però en el tram final Pauli-nho i André Gomes van tornar a provar-ho des de la distància, amb dos xuts desviats.

A la mitja part va semblar que Valverde arreglava alguna cosa en la pressió i el Barça va sortir endollat. Arnaiz va disposar de dues oportunitats, la segona molt clara, en rematar de cap a fora. Més ho va ser una de Denis Suárez, que, amb tota la porteria per a ell, va rematar fora. Al minut 15, Busquets va disparar des de fora de l'àrea i la pilota es va estavellar amb duresa contra el travesser.



El Celta torna a tombar el camp

El tècnic dels gallecs, Juan Carlos Unzué, va veure que el seu equip estava cansat i va decidir donar-li una altra marxa. Va fer entrar al camp Brais Méndez i, sobretot, un Emre Mor que va aportar profunditat i fins a tres rematades, totes molt fluixes i a les mans de Cillessen. A l'altra banda, Valverde va decidir que era el moment de Dembélé. El francès va moure's com Bambi en una pista de gel, amb por de tornar-se a lesionar en cada acció i fora de ritme totalment. Ubicat de davanter centre va disposar d'una bona oportunitat, quan va disparar, molt fluix, al cos de Sergio Álvarez a passada de l'acabat d'entrar Sergi Roberto.

En els darrers minuts, Digne va evitar el xut perillós de Jozabed, però el Barça també hauria pogut marcar si el mateix Sergi Roberto no hagués estavellat a l'exterior del pal una centrada de Semedo. Tot obert per a la tornada.