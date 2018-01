Miquel Feliu: «Intentaré que el partit no sigui especial»

Va vestir la samarreta del Bàsquet Manresa per últim cop fa més d'una dècada, quan l'equip va celebrar l'ascens a l'ACB des de la LEB. I el destí ha volgut que Miquel Feliu es retrobi amb el Bàsquet Manresa de nou a la LEB. Serà diumenge, a Lleida, i amb els manresans jugant-se la classificació per a la Copa Prinesa.

Com afronta el partit?

Amb moltes ganes. És la primera vegada que jugo un partit oficial contra el Manresa. Suposo que seria diferent si fos més jove, les sensacions i les emocions serien més incontrolables. Cadascú defensarà els seus interessos i intentaré que el partit no sigui especial. Si ho és, creus que has de fer coses diferents per guanyar i t'acaba perjudicant.

Com es pot guanyar l'ICL?

És un equip que destaca pel seu rebot, per la seva bona defensa i pel joc en transició. Si dominen els tres aspectes, ens poden fer molt mal. Si ens posem al seu nivell, tindrem possibilitats.

L'ICL es juga el bitllet per ser a la Copa. El fa més perillós?

Els pot fer perillosos o potser arribem al final amb opcions de victòria i ells tenen ansietat per guanyar. Entenc que jugar la Copa és un objectiu maco per al club i per a l'afició, però l'objectiu final és l'ascens, tornar a l'ACB.

Com ha viscut el descens? Pot ajudar a agafar impuls?

Fa temps que no sóc al club, no sé què fa bé i què fa malament. Entenc que, per a l'afició, veure perdre tants partits afecta anímicament, no ha de ser fàcil. Tant de bo aquesta temporada serveixi per tornar a enganxar la gent, amb un joc atractiu, i fer un projecte amb jugadors que es puguin mantenir i pujar. Conec Manresa i recordo que l'última vegada que vam ser a la LEB l'afició es va animar quan vam començar a guanyar. I després es van viure uns bons anys a l'ACB.

Aleshores es va mantenir el bloc, amb jugadors de casa. Cal recuperar identificació?

Recordo una època de la Unió Manresana en què a cada generació hi havia un jugador que arribava a professional: Román Montañez, Rafa Martínez, Guille Rubio, David Navarro, Sergi Pino, Roger Vilanova, Sergi Llull, o jo mateix. Hi ha un factor emocional i d'implicació diferent. Ara no sé quin és el projecte que hi ha per a la base del club.

El futur passa pel planter?

És un recurs dels equips amb menys diners. Has de formar gent de casa i donar-los l'oportunitat d'arribar a dalt. És com la Penya, que no té més opció que fer-los jugar perquè té limitacions econòmiques. És el model que hauria de seguir el Manresa, però és complicat. Si un nen destaca, venen equips més poderosos i se l'emporten. Però Manresa ha d'oferir una altra cosa per competir amb això.

I després, que arribin al primer equip.

Sí, però no tots els jugadors tenen la mateixa maduresa per fer-ho. A mi em van donar l'oportunitat, però no tenia aquesta maduresa, van prescindir de mi i no passa res. Depèn de molts factors.

Es penedeix de com va anar la seva sortida del club?

Al final d'aquella temporada a la LEB, l'equip va aconseguir l'ascens, però jo sentia que no havia tingut prou minuts destacats. A més, havia patit molt perquè l'equip va començar malament. Al final, en una reunió molt honesta amb Ponsarnau, li vaig dir que si a la LEB no havia jugat gaire, a l'ACB era molt difícil que pogués tenir minuts. Necessitava jugar i ell ho va entendre. Em van cedir a Palma i després va petar la crisi, l'any va ser un desastre i es va acabar la nostra relació.

Vist amb la perspectiva del temps, hauria canviat res?

No ho sé. Aleshores sentia que havia de jugar més minuts. Però potser hauria pogut gestionar millor les emocions. Sent de la casa, quan guanyes ho gaudeixes molt, però quan perds ho passes malament. Hauria necessitat que algú em donés un cop de mà en això.

Va començar tard a estudiar psicologia per aplicar-s'ho?

El Manresa va treballar un temps amb un psicòleg, Joan Vives. El vaig conèixer un estiu i em va ajudar molt, em va fer veure les coses d'una altra manera i em va treure molt patiment.

Ha tingut alguna opció de tornar a Manresa?

Un parell de vegades. La primera, quan Borja Comenge va fitxar com a entrenador, al final del meu segon any a Lleida. I després, l'any que vam pujar amb el Burgos: vam acabar molt aviat la lliga i el Manresa, amb Pedro Martínez, tenia molts lesionats. Jo venia de jugar minuts de qualitat amb el Burgos i pensava: si vaig a Manresa, la cosa no va bé, l'equip baixa i al mateix temps el Burgos puja, encara em diran que no em volen perquè vaig marxar. Vaig apostar per la seguretat de Burgos.

Aquell ascens no es va fer efectiu, una tònica habitual a la LEB. Com es vivia això?

L'any que em va fer més mal és el de Burgos. Quan vaig pujar amb l'Obradoiro havia jugat poc i era lògic que no se'm quedessin a l'ACB. Però el Burgos era el tercer any que pujava i jo em sentia més preprarat que mai per fer el salt. Al final, el jugador s'ha d'acabar resignant.

Des d'aquest estiu, els ascensos són més flexibles.

La lliga és molt interessant. És bonic anar a Manresa o Lugo, a pistes que fan ACB. Els equips intenten fitxar jugadors millors. En principi, s'ofereixen millors sous. Els patrocinadors es plantegen invertir, quan fa anys no ho feien. Per a mi, molt millor.

Com veu l'ICL i les seves opcions de tornar a l'ACB?

La lliga està molt igualada i pot passar de tot. El Manresa no té res a envejar al líder, el Breogán. Segur que competirà per la primera plaça. Però al Breogán li he vist una cosa molt bona: el desè jugador aporta molt, i quan no t'ho esperaves et pot guanyar el partit ell. Si el Manresa és regular en això, serà un equip sense fissures. I si juguen la Copa, perquè nosaltres els derrotem i el Prat també perd, seria un cop moral a favor.