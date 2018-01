El Madrid necessita dos penals i l'expulsió d'un rival per vèncer

Tal com va passar en els setzens de final contra el Fuenlabrada, el Reial Madrid va necessitar ahir de dos penals per derrotar un equip de categoria inferior, el Numància, que, a més, va jugar la darrera mitja hora amb un home menys per expulsió de Diamanka.

Els blancs es van avançar amb un clar penal sobre Lucas Vázquez, tot i que abans n'hi havia hagut un a Dani Nieto. En el tram final, després de l'expulsió, Isco va fer el segon, també des dels onze metres, i Borja Mayoral va reblar el clau amb el tercer, quan els sorians ja estaven enfonsats.