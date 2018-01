Murray no jugarà a l'Obert d'Austràlia per culpa del maluc

El tennista britànic Andy Mur-ray no participarà al proper Obert d'Austràlia, primer Gran Eslam de l'any, que comença el dia 15 a Melbourne, per culpa d'una lesió de maluc, segons va informar l'organització del torneig en un comunicat. L'escocès no juga cap partit des de la derrota a quarts de final de Wimbledon de l'any passat. La setmana passada va disputar un set d'exhibició a Abu Dhabi, però es va haver de retirar. Ahir va admetre que «no estic a punt per competir».