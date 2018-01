Nibali reconeix que el ciclisme trobarà a faltar Contador

El ciclista italià Vincenzo Nibali va declarar ahir que té clar que el seu esport serà «menys divertit» després de la retirada d'Alberto Contador i va assegurar que es trobarà a faltar la seva valentia i capacitat de «sorprendre».

Nibali va reconèixer que «cor-redors com Contador agraden molt a la gent perquè no es rendeixen mai. Ens faltarà a tots i també a nosaltres, perquè per a molts segueix sent un exemple.

De cara a la seva temporada, va explicar que la basarà en la seva participació al Tour, tot i que tampoc no va descartar la seva presència a la Vuelta, ni a lluitar pel Campionat del Món.