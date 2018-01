Piquet critica Fernando Alonso: «Als seus equips sempre hi ha aldarulls»

L'expilot Nelson Piquet, pare de l'excompany de Fernando Alonso a Renault Nelsinho Piquet, va afirmar que «sempre hi ha aldarulls i es creen molts problemes» als equips on ha corregut l'asturià, alhora que el destacava com un «fantàstic pilot» però «molt dolent per treballar» en equip.

«Ha tingut possibilitat de ser campió tres, quatre o cinc vegades però sempre hi ha aldarulls on és. Es creen molts problemes i tothom abandona l'equip», va comentar l'expilot brasiler en declaracions recollides per laSexta.

Nelson Piquet encara recorda l'accident del seu fill, Nelsinho, que va valer la victòria de l'asturià a Singapur 2008. «Alonso és un fantàstic pilot per conduir un cotxe, però és molt dolent políticament per treballar amb qualsevol equip», va continuar.

Finalment, el campió de tres mundials (1981, 1983 i 1987) va valorar els canvis d'equip del pilot de McLaren i la seva poca paciència. «Si vols anar al millor equip tot el temps no és bo. Tu canvies, l'equip canvia. Has de ser pacient», va sentenciar

El pilot asturià és actualment als Estats Units per iniciar avui els entrenaments oficials de les 24 Hores de Daytona, una prova que es disputarà l'últim cap de setmana de gener.