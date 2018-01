Rafa Martínez impulsa el València i el Barça sorprèn

El València Basket continua en ratxa a l'Eurolliga i ahir va sumar el segon triomf seguit, a la pista de l'Unicaja (83-85). Després d'haver encadenat deu derrotes seguides, els valencians van superar la setmana passada el Panathinaikos i ahir van guanyar a Màlaga amb una gran actuació de Rafa Martínez, màxim anotador del seu equip amb 17 punts.

L'heroi final del València, però, va ser Erick Green, que va anotar els dos tirs lliures de la victòria quan restaven quatre segons per acabar el partit. I en l'atac posterior, Augustine va errar el tir de l'Unicaja per forçar la pròrroga. D'aquesta manera, els valencians van certificar la seva remuntada. A l'inici del tercer quart, amb un parcial de 8-0, l'Unicaja aconseguia la seva màxima renda: 17 punts (56-39). El València semblava esgotat, però va reaccionar liderat per Abalde (16 punts en 20 minuts) i va signar un parcial 2-12 que el va apropar al final del tercer quart (69-65) i l'acostava a la sorpresa final.



Un triomf col·lectiu

El Barça Lassa va confirmar ahir la seva millor versió amb una victòria tan contundent com sorprenent davant del líder de l'Eurolliga, el CSKA (85-72). Els blaugrana van signar un gran inici de partit i van aconseguir una renda que després van gestionar amb una gran actuació coral: Koponen va ser el màxim anotador, amb 13 punts, seguit d'Heurtel (12), Oriola (11), Hanga (10) i Navarro (10).

Dos minuts abans del descans, el Barça va aconseguir el seu màxim avantatge, 47-31. Però els russos van reaccionar i van ajustar el marcador amb un parcial de 0-11 per anar al vestidor amb només 5 punts de desavantatge.

Però a la represa el Barça es va mostrar molt sòlid i en cap moment va perillar el triomf. Els blaugrana tenen un balanç de 6-10, dues victòries per sobre del cuer, l'Anadolu Efes (4-12), i a dos partits del vuitè classificat, el Khimki (8-7), que avui visita la pista del Brose Bamberg alemany.



El Baskonia visita Turquia

El cansament pot ser el pitjor enemic del Baskonia avui, en la visita a Turquia, a la pista del vigent campió, el Fenerbahçe (18.45 h). L'equip de Pedro Martínez va disputar dimecres un partit de lliga ACB contra el Madrid, i sense gairebé descans tornarà a jugar avui. I també jugaran els blancs, que reben la visita del Maccabi: una victòria els deixaria a només dos partits del líder, el CSKA, després de l'ensopegada dels russos.