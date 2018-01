«És un repte també per al futbol solsoní, mai abans un tècnic havia entrenat tan amunt»

A l´estiu ja va sonar el seu nom com a possible entrenador de l´Andorra, equip que juga al grup 2 de Primera Catalana amb l´Igualada (el CE Manresa és al grup 1). En aquell moment, però, no van quallar la proposta del club i les demandes del propi tècnic, sobretot per motius laborals. Uns mesos després, el solsoní Candi Viladrich, ara sí, ha arribat a un acord per dirigir el club andorrà en substitució de Marc Castellsagué, que va deixar la banqueta aquest desembre de mutu acord amb l´entitat i els jugadors després d´unes desavinences entre ells. Cal recordar que a final de la temporada passada va morir en accident de bicicleta Emili Vicente, que era qui dirigia l´Andorra. Va ser el mes de maig, quan l´equip s´estava jugant la plaça de promoció a Tercera Divisió, fet que al final no va aconseguir. El debut de Candi Viladrich amb l´Andorra serà diumenge a casa contra el Lleida B.

Ha estat un vist i no vist, o ja feia dies que estava en contacte amb l´Andorra?

Després que a l´estiu no vam arribar a un acord les dues parts, ara fa un mes em van tornar a trucar. Curiosament, amb dos dies de diferència també ho va fer l´Avià, que també volia els meus serveis. Per motius de feina, volia deixar passar el desembre i, si es donava el cas, arrancar el gener. Per això, l´Avià ja va quedar descartat perquè volien un tècnic d´incorporació immediata. L´Andorra, en canvi, va acceptar la condició d´esperar unes setmanes i aquest dimarts ja he dut a terme el primer entrenament. Cal tenir en compte que a Andorra han pogut allargar l´espera perquè el canvi de tècnic no ha estat per raons estrictament esportives, sinó per una falta total de sintonia entre el tècnic i alguns jugadors de pes, que han forçat la seva marxa. Fins i tot alguns dels capitans estaven decidits a marxar a la lliga andorrana si no hi havia un canvi d´entrenador.

Aquest és el primer cop que entrena un equip de Primera Catalana. En aquest cas concret, coneix la plantilla de l´Andorra?

La conec força. Diria que el 85% dels jugadors els he anat seguint. Alguns perquè vam coincidir alguna temporada en la mateixa lliga amb el Solsona i altres perquè hi he tingut alguna afinitat.

La temporada passada, l´Andorra va lluitar per l´ascens. Quin és l´objectiu d´aquest curs del conjunt, tenint en compte que actualment ocupa un posició a la zona mitjana la classificació de Primera Catalana?

El repte és clar, la permanència. Fins ara hi havia un pressupost alt per intentar pujar, però aquest curs hi ha hagut una reducció important, com si es tractés d´una temporada de transició. S´han quedat molts jugadors però n´han marxat alguns altres molt importants, fonamentals dins l´equip, diria jo. Ara mateix tenim la base del que és la selecció andorrana sub-21, per tant, una plantilla amb futur.

Candi Viladrich s´ha transformat en un entrenador professional de futbol?

No, de cap de les maneres. El que passa és que ara, en comparació amb l´estiu, m´ho puc combinar millor amb les meves feines a l´Ajuntament de Solsona, el Consell Esportiu del Solsonès, l´empresa familiar i col·laborant amb el meu germà Albert a Gesport.

Això vol dir que anirà a Andorra cada dia d´entrenament des de Solsona ?

Aquesta és la idea. S´ha de tenir en compte que els entrenaments són a les 8 de la tarda i el trajecte es pot fer amb una hora i un quart. Per tant, no hauré de marxar molt d´hora i no hauré d´arribar molt tard. A més, un dels avantatges que no tenia a l´estiu, quan em van dir que no podia portar el meu ajudant, és que ara sí que puc fer-ho, i serà el meu germà Albert. Ell continuarà portant la coordinació dels equips base a Solsona, però com que no està lligat directament a cap equip com a entrenador, només per fer alguna suplència, s´ho pot combinar bé.

Quan un entrenador agafa un equip, normalment hi ha incorporacions de jugadors que van lligades. En aquest sentit, hi haurà altes a l´Andorra?

El problema de l´Andorra és que es va confeccionar un plantilla molt curta, de només divuit jugadors, i ara tenim dos futbolistes, el migcampista veterà Marc Pujol i el davanter Jordi Aláez, que tenen lesions de llarga durada. Per tant, tenim setze jugadors disponibles i no volem condicionar tampoc el juvenil, que està fent una bona campanya a la categoria Preferent. No hi ha banqueta, i per això sí que estem mirant alguna cosa, però no es fàcil portar futbolistes a Andorra, oimés si el pressupost ja no és el mateix de l´any passat. A més, la lliga andorrana és ara mateix una gran competència per a nosaltres perquè mou molts diners.

És un gran repte, oi?

I tant. I és un repte també important per al futbol solsoní perquè mai abans un tècnic de la comarca havia entrenat tan amunt, a Primera Catalana.

L´acord amb l´Andorra és per aquesta temporada o s´allarga a la següent?

De moment només pel que resta d´aquest curs. Si es dóna el cas, el juny en tornarem a parlar.

Els darrers anys ha dirigit el Solsona, amb qui ha aconseguit molt bones classificacions. Com veu l´equip aquesta temporada a Segona Catalana?

Crec que enguany el Solsona té una plantilla més equilibrada, però, deixant de banda l´entrenador, penso que els jugadors no s´han implicat prou i, sobretot a fora de casa, no han estat a l´alçada, fins al punt que no ha guanyat cap partit a domicili. A Solsona, només han perdut amb el líder Mollerussa. Penso que aquest equip hauria d´estar a la part alta de la classificació i no en terra de ningú com es troba en l´actualitat.