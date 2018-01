Diego Costa se'n va al carrer en el seu primer partit amb l'Atlètic

L'Atlètic de Madrid s'ha imposat al Getafe en un partit tens i disputat que ha obert la divuitena jornada de Laliga Santander, en què Diego Costa s'ha reestrenat amb gol i expulsió en la competició amb els matalassers i en què la grada ha protestat per l'horari fixat per al xoc, en el matí del Dia de Reis.

La baixa assistència de públic i les condicions climatològiques fredes i plujoses, però, han contrastat amb un derbi madrileny intens sobre la gespa, que s'ha decantat gràcies a un gol d'Ángel Correa a la primera meitat que ha allunyat les possibilitats getafenses d'apropar-se als llocs europeus.

Els matalassers han aprofitat un error en la sortida al contraatac d'Ángel per avançar-se al marcador i solucionar els seus problemes per generar ocasions en atac estàtic. Antoine Griezmann ha acumulat defensors amb una conducció directa a l'àrea, abans d'assistir a l'argentí Correa perquè, des del perfil dret, marqués el gol que ha encarrilat la victòria atlètica.

El moment de glòria de Correa ha sigut un oasi en un dia assenyalat per la tornada a Laliga com matalasser d'un aclamat Diego Costa, que ha tornat a recordar el temperament i la capacitat anotadora que va mostrar a l'antic Vicente Calderón en la seva estrena en un Wanda Metropolitano invicte en lliga. L'hispano-brasiler ha marcat el segon gol i la seva celebració amb el Front Atlètic s'ha traduït en la segona groga que l'ha enviat als vestidors.

Per la seva banda, el Getafe ha intentat ajuntat línies i defensar en camp propi per buscar la meta de Jan Oblak al contraatac. Amb aquest pla, Àngel ha sigut el primer a buscar la porteria rival, amb un xut llunyà que no ha pogut sorprendre a l'avançat arquer eslovè.

Les ocasions de tots dos equips han destacat en un inici amb ritme. Griezmann i Costa han tingut les oportunitats més perilloses, mentre que en els blaus l'exblanc-i-vermell Amath Ndiaye no ha estat encertat en el parell de situacions de gol que ha disposat.

El gol de Correa no ha temperat els ànims caldejats, que s'han transformat en un vaivé de faltes i entrades tardanes. Les infraccions han convertit el xoc en un duel ple de cartolines grogues a la primera meitat, amb fins a set amonestats, i que ha acabat en un enfrontament entre Costa i Joan Cala.

La represa no ha calmat l'internacional espanyol; la seva pressió li ha implicat la primera groga només començar la segona meitat, sent expulsat instants després d'anotar el segon i últim gol del xoc per celebrar amb l'afició atlètica.

Amb la vermella al davanter i els canvis de José Bordalás per poblar el centre del camp visitant, Simeone ha reforçat els seus amb l'entrada de Thomas Partey i José María Giménez, impedint els intents d'acostament en els últims minuts d'un Getafe que no ha pogut generar les ocasions necessàries per marcar.

La victòria serveix als lleons per oblidar la punxada de final d'any al RCDE Stadium contra l'espanyol, mentre que allunya el Getafe d'uns llocs d'Europa League que marca el Vila-real amb quatre punts més i un partit menys.