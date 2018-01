L'equip infantil d'Agüera i Saló es classifica per a semifinals de l'estatal

La selecció catalana infantil masculina, amb els jugadors del Catalana Occident Manresa Nil Agüera i Arnau Saló a les seves files, es va classificar per a les semifinals del campionat d'Espanya per autonomies, que es disputades de dimecres a Valladolid. Els catalans s'enfrontaran al combinat de les Illes Canàries, en un matx que es posarà en marxa avui, a partir de les 19.30 hores, al Poliesportiu Pilar Fernández Valder-rama. En cas de victòria, l'equip català disputaria la final, demà a les 11 del matí, davant el guanyador del Madrid-Comunitat Valenciana, al mateix pavelló.

En la fase prèvia, Catalunya va obtenir quatre victòries en quatre partits. En el primer, dimecres, va derrotar per 46-90 Astúries, amb sis punts d'Agüera i quatre de Saló. Tot seguit, dijous al matí van tombar la Comunitat Valenciana (78-52), amb sis punts d'Agüera i vuit de Saló. A la tarda, triomf davant Castella i Lleó (57-85), amb vuit punts d'Agüera i tretze de Saló. Finalment, ahir al migdia, els catalans es van imposar a Múrcia (75-25), amb dos punts d'Agüera i sis de Saló.



Els cadets, eliminats

Pel que fa a la selecció catalana cadet masculina, amb el tècnic del Tenea Esparreguera Òscar Navar-ro i el jugador olesà del FC Barcelona Pol Mulió a les seves files, no va poder obtenir el bitllet per a les semifinals i haurà de lluitar per la cinquena posició final davant l'Aragó, en un duel que es jugarà avui a partir de les 19.30 hores al poliesportiu Lalo Garcia. En la fase de grups, els catalans van obtenir dues victòries i dues derrotes. Els triomfs van ser contra les Illes Balears (73-92, amb vuit punts de Mulió) i les Canàries (66-63, amb onze punts de Mulió). D'altra banda, les desfetes van ser davant Andalusia (73-82) i el País Basc (66-63). Mulió va anotar nou i vuit punts, respectivament.