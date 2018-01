El CE Manresa enceta l'any amb el Llagostera B al Congost, on vol millorar el rendiment

Un mes i mig després del darrer enfrontament al Nou Congost (per cert, amb derrota davant el San Juan de Montcada per 1 a 2), el CE Manresa reprèn la lliga com a local. Ho farà demà al migdia (12 h) amb la visita del Llagostera B, un dels equips més irregulars del grup 1 de Primera Catalana, capaç del millor però també del pitjor. Tot i això, els gironins estan ben acomodats a la classificació, amb 23 punts, sis menys que el conjunt manresà, que és segon.

El CE Manresa, que és l'equip que ha perdut més partits com a local del grup, juntament amb el Sabadell B, un total de quatre (només n'ha guanyat tres), mirarà de capgirar aquesta situació, que s'està repetint les darreres temporades. I és que els de Dani Andreu són molt més fiables com a visitants, ja que en els desplaçaments encara no coneixen la derrota, amb sis victòries i dos empats.

Dani Andreu, el tècnic del CE Manresa, considera que «aquesta jornada pot ser molt beneficiosa per a nosaltres, sempre i quan guanyem. Hi ha molts emparallaments directes i ens podria servir per tenir un coixinet de punts respecte als perseguidors». Andreu té clar que «hem de millorar a casa si volem fer alguna cosa important. Hem d'imprimir més intensitat en el joc encara que la superfície del nostre camp, molt gastada, no ens afavoreix».

Respecte al rival, l'entrenador blanc-i-vermell diu que «és el clàssic filial, molt irregular però que si té el dia pot ser molt perillós. Al CE Manresa ha causat baixa Gonzalo Azaro, i per al duel de demà són dubte Brian (ha estat pare) i Florent (ha hagut de desplaçar-se a França per la mort d'un avi). Per contra, el davanter Javi López ja està recuperat.



Dani Gimeno torna a Igualada



El fins fa poc entrenador de l'Igualada, Dani Gimeno, serà demà a les Comes (17 h) amb el seu nou equip, el Tortosa. Els tortosins, que són antepenúltims, visiten un Igualada en línia ascendent. Gimeno s'estrena en aquest partit a la banqueta del Tortosa. Els igualadins, ara dirigits per Josep Vicenç Mestre, tenen com a repte enllaçar amb els equips capdavanters (el segon classificat, el Viladecans, el té a sis punts).