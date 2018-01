Navàs rep demà la fase final de la segona Copa Nadal

La segona edició de la Copa Nadal de la Catalunya Central de futbol sala viurà aquest cap de setmana la part decisiva de la competició. Amb el Casseres i el Solsona ja classificats el dissabte passat per a les semifinals, a les seus de Casserres i Manlleu, respectivament, avui a la tarda (des de 2/4 de 6) al pavelló del Pujolet de Manresa han de sortir els altres dos semifinalistes en l'anomenada fase de repesca.

En aquest quadre de partits al Pujolet hi havien de participar els sis equips que no van accedir a semifinals la setmana passada, però a darrera hora s'ha produit la retirada de l'Oló, fet pel que s'han hagut de fer alguns retocs al calendari. Així, per una banda, el Manresa juvenil, el Puig-reig i el Castellterçol jugaran un triangular. El guanyador serà un dels dos semifinalistes que falten. L'altre sortirà d'un doble enfrontament entre el Manlleu i el Navàs.

L'endemà, diumenge, al pavelló municipal de Navàs es jugarà la fase final, amb les semifinals, el duel pel tercer lloc i la final, des de les 5 de la tarda. El Solsona, que és el vigent campió de la Copa Nadal de la Catalunya Central, després de derrotar l'any passat el primer equip del Manresa a la final (a la tanda de penals al Pujolet), s'enfrontarà en una de les semifinals al vencedor del triangular entre el Manresa juvenil, el Puig-reig i el Castellterçol. L'altra la jugaran el Casserres i el vencedor dels dos partits entre el Manlleu i el Navàs. La final està programada per a 2/4 de 8 del vespre.