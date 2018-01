Un atrevit Girona regala dos gols a València i perd el primer partit de l'any

A Mestalla, un estadi imponent, l'equip que entrena Pablo Machín va quedar-se sense sumar en el primer partit de l'any. I això que va avançar-se ben aviat, amb un bon cop de cap de Portu.

L'embranzida local va ser letal i els de Marcelino es van veure afavorits per una diana en pròpia poreria de Ramalho i un penal transformat per Parejo per posar el 2-1 final i provocar la segona derrota consecutiva dels blanc-i-vermells a la Lliga. Els gironins no van renunciar, ni de bon tros, la seva filosofia. Córrer i apretar, tot mantenint les línies ben juntes. Va ser l'equip gironí el primer en dir la seva i el més incisiu després del xiulet inicial. Mojica va desfer-se com va voler de Pereira i Nacho Vidal abans de servir amb safata la pilota al cor de l'àrea. Portu, amb passat valencianista, va aprofitar la centrada per marcar el 0-1 amb una rematada de cap precisa.

A partir del gol, el Girona va desaparèixer i el València va començar a atacar sense descans. Bounou no va poder fer res quan Ramalho va intruduir-se la pilota a la seva pròpia porteria en una centrada perillosa de l'elèctric Guedes. L'empat va encendre Mestalla i els valencianistes van apretar fort. A la represa Machín va decidir canviar Granell per Borja García, però sense tenir temps per reaccionar. Maffeo va cometre penal sobre Gayà només encetar la segona meitat i Parejo, amb una fuetada a tocar del travesser, va posar el 2-1. El Girona ho va intentar fins al final per intentar sumar algun punt, però el València va saber mantenir les distàncies i va deixar els tres punts a casa