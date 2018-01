El Cadí pretén fer valer el col·lectiu per derrotar les individualitats del Promete

Contra el Campus Promete, en la segona jornada de lliga, intersetmanal, el Cadí va aconseguir la primera victòria del campionat. Però aquell Promete, malgrat que encara ocupa ara llocs de cua, no té res a veure amb l'actual. El mecenes del club ha invertit milers d'euros –a banda dels que ja havia desemborsat abans d'iniciar la temporada– per redreçar la situació de l'equip.

El tècnic de la Seu, Bernat Canut, ho té clar: «Amb noms no podem guanyar el partit, però amb equip i entrega col·lectiva segur que sí». De fet, les urgellenques han vençut tres dels darrers quatre partits. Cert que ha jugat molt més a casa que a fora. I aquesta tarda (18 hores) ho fa a Logronyo.

Les quatre principals incorporacions del conjunt logronyès fetes amb el curs ja iniciat són jugadores de primeríssim nivell que han passat per la WNBA, que han passat per les principals lligues d'Europa, per Salamanca, per Girona, que han jugat l'Eurolliga, etc. Adrijana Knezevic, Milica Jovanovic i, sobretot, l'americana Temeka Johnson i la jamaicana Vanessa Gidden fan por. I s'afegeixen a noms com Precious Hall i Leslie Knight, sobretot aquesta darrera, que ja van demostrar de què eren capaces individualment en el partit de la primera volta.

«Evidentment ens imaginem un Campus Promete molt potent. La classificació només mostra el passat i han canviat més de mig equip», recorda un Canut que recorda que «nosaltres estem entrenant bé i amb ganes d'anar a la Rioja a fer el nostre partit i intentar treure'l. Hem de provar que les jugadores més importants no se sentin còmodes», conclou el tècnic, que, no obstant això, no es vol obsessionar amb les individualitats riojanes.

Les urgellenques pretenen mantenir el nivell de solidesa defensiva mostrat les darreres jornades i mirar d'incrementar una mica més l'encert ofensiu, força baix tant davant el Lointek Gernika com contra l'IDK Gipuzkoa, tot i vèncer.