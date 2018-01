Coutinho, un regal de Reis per al Barça

El migcampista brasiler Philippe Coutinho es va convertir ahir a la tarda en nou jugador del Barça, després de rescindir el seu contracte amb el Liverpool, segons va informar el club blaugrana, que ha blindat el fitxatge més car de la seva història amb una clàusula de 400 milions d'euros.

Coutinho, de 26 anys, signarà un contracte de cinc temporades i mitja de durada. El de Rio de Janeiro es converteix, a més, en el futbolista més car del club, que ja hauria pagat al Liverpool un total de 120 milions d'euros, que podrien ser 160 amb els 40 milions pactats en funció de les variables.

El brasiler ha estat internacional amb Brasil en 11 ocasions i ha jugat al seu país natal, al Vasco de Gama (2009-10), abans de donar el salt a Europa. El seu primer equip a aquest costat de l'Atlàntic va ser l'Inter de Milà, on va passar-hi tres campanyes (2010-2013): va debutar a la Lliga de Campions i després va vestir la samarreta de l'Espanyol com a cedit. En 16 partits de blanci-i-blau va fer 5 gols.

Una temporada després, la 2012-13, Coutinho va fitxar pel Liverpool. I a Anfield és on ha explotat com a futbolista i ha ofert els seus millors partits. En cinc temporades i mitja, Coutinho ha disputat un total de 230 partits i ha marcat 53 gols. A més, ha demostrat la seva capacitat de lideratge, convertint-se en una peça clau en els esquemes dels reds.

El migcampista de Rio de Janeiro podria ser presentat demà. Serà aleshores quan es podrà veure de blaugrana el segon jugador més car en la història del futbol i el més car de la història del club. L'arribada de Coutinho al Camp Nou fa que Dembélé deixi de tenir aquesta condició al Barça, que va pagar per ell 105 milions d'euros fixos i uns 40 en variables al Borussia Dortmund.

Els 160 milions d'euros que pagarà el Barça en funció de les variables situen Coutinho només per darrere del seu compatriota Neymar, per qui el París Saint-Germain va pagar a l'estiu la seva clàusula de 222 milions.



No podrà jugar la Champions



L'arribada de Coutinho en aquest mercat d'hivern, després de no haver-se pogut tancar a l'estiu, farà que el brasiler no pugui disputar la Lliga de Campions amb el Barça, ja que ha jugat la competició amb el Liverpool. Per tant, la lliga i la Copa seran les úniques competicions en què es podrà veure en acció el brasiler fins a final de temporada.



Retrobament amb Suárez



Al Camp Nou, Coutinho es trobarà amb l'uruguaià Luis Suárez, amb qui va coincidir durant una temporada i mitja al Liverpool. I dels seus nous companys de vestidor, el brasiler també coneix Paulinho i Rafinha, amb qui ha compartit terreny de joc amb la samarreta de la selecció.