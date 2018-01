El Dakar torna als orígens l'any en què en fa quaranta

Any d´efemèrides al Dakar. Quaranta anys des que Thierry Sabine el va posar en marxa al continent africà i deu des que va haver de desembarcar a Amèrica del Sud pels problemes de terrorisme de la zona original. Quatre dècades i la recerca de l´esperit, que és el que ha buscat Marc Coma, el seu director esportiu, per celebrar-lo.

El Dakar 2018 va donar el tret de sortida aquest dissabte a la capital peruana, Lima, i amb dunes, la seva imatge més icònica, gairebé d´entrada. La prova intentarà superar l´etiqueta de fàcil dels darrers anys, quan no s´ha pogut passar pel país andí ni per Xile, per motius polítics. Desert, alçada i dificultats de navegació, a part de la rapidesa final de la pampa argentina, són els ingredients d´un menú molt atractiu.



Objectius diferents

La representació de la Catalunya Central serà més escassa que en edicions anteriors. Respecte a l´any passat no hi ha el camió de l´equip De Rooy copilotat per Moi Torrallardona, que ara mateix està participant a l´Africa Race, una cursa que pretén ser alternativa al Dakar i també solidària. Tampoc no s´hi ha aventurat el bugui de Guifré Pujol, però en canvi entra la KTM del cuiner moianès Nandu Jubany, l´únic debutant. També hi havia de participar tot un clàssic, el copilot manresà Ñaki Bosch, però dificultats econòmiques li ho van impedir.

La resta, els coneguts. Amb Jordi Viladoms tornant a guiar els destins de KTM com a director esportiu, Gerard Farrés intentarà tornar a l´impressionant podi de l´any passat, en el seu comiat de la cursa. També ho podria fer Àlex Haro, com a copilot de Nani Roma en cotxes. L´objectiu dels tres primers sembla llunyà per a Armand Monleón, que intentarà millorar el desè lloc del 2016, i inabastable per a Isidre Esteve, amb un cotxe no oficial. Ells dos han de tenir la superació dels propis límits com a motiu per arribar a Córdoba el dissabte 20 de gener, punt final d´una edició del ral·li Dakar que es preveu molt apassionant.



L´últim ball del senglar



Una de les darreres notícies que ha sorgit de la prova va ser l´anunci de Gerard Farrés, que va dir que aquest seria el seu darrer Dakar en moto. El corredor, conegut com «el senglar del desert», va explicar que «fa molts anys que gaudeixo d´aquesta gran cursa. Per a mi ha estat una forma de vida i el tercer lloc de l´any passat va ser un premi a tota la meva carrera professional. No puc demanar més. Crec que ha arribat el final d´un cicle i he pres la decisió de parar i gaudir dels èxits».

Això no vol dir que no participi més a la prova, ja que va obrir la porta a «seguir experimentant noves sensacions» dins del Dakar, malgrat que de moment prefereix «prendre-m´ho amb calma. Després descansaré i em plantejaré el futur, però tinc clar que no vull deixar aquesta meravellosa família».

En la categoria de motos, hores abans de la sortida es va conèixer també la baixa del portuguès Paulo Gonçalves, la qual cosa deixa coix l´equip Honda, encapçalat per Joan Barreda i màxim aspirant a posar fi a la supremacia de KTM. L´escuderia austríaca, amb el conjunt oficial format per Sam Sunderland, actual campió, Matthias Walkner i Toby Price, és el principal favorit, tot i que també caldrà tenir en compte la Yamaha d´Adrien van Beveren o la Husqvarna de Pablo Quintanilla.

En cotxes, els Peugeot de Peterhansel, Sainz, Loeb i Despres sembla que només poden patir amb les prestacions d´una guilla del desert, el qatarià de Toyota Nàsser al Attiyah. Caldrà veure com es comporta el seu company Giniel de Villiers i el rendiment dels Mini de Roma, Hirvonen i Terranova.