L'àrbitre suspèn el Manresa-Llagostera B tot i que els dos equips volien jugar

Sorpresa al Nou Estadi aquest migdia. De forma sorprenent, l'àrbitre del partit que havien de disputar el Manresa i el Llagostera B l'ha suspès abans de començar al·legant que, degut al mal estat del terreny de joc, es podia lesionar. Xavier Carmona Mantas, de la delegació del Vallès Occidental ha pres aquesta determinació malgrat que els dos equips tenien intenció de jugar. El terreny de joc, degut a la pluja, havia acumulat aigua sobretot als laterals però en cap cas semblava suficient com per decretar-se una suspensió. La curiositat es que dues hores després de l'horari previst per a l'inici del matx, sense haver parat de ploure, els equips infantils del Manresa i el Llagostera si que van disputar el seu enfrontament de la Divisió d'Honor infantil.