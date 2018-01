L'equip infantil d'Agüera i Saló cau amb claredat i lluitarà pel tercer lloc

La selecció catalana infantil masculina, amb els jugadors del Catalana Occident Manresa Nil Agüera i Arnau Saló a les seves files, no va poder classificar-se per a la final del campionat d'Espanya per autonomies, que es disputa des de dimecres a Valladolid. Els catalans van caure amb claredat davant les Illes Canàries (85-58) i ara hauran de lluitar pel tercer lloc davant la Comunitat Valenciana, que va perdre davant Madrid en l'altra semifinal (75-59). El matx entre catalans i valencians es posarà en marxa a partir de les onze del matí des del poliesportiu San Isidro de la ciutat.

Els canaris van dominar el duel des de l'inici i en el primer quart ja van agafar sis punts de renda (20-14). En el segon quart, i sobretot en la represa, els canaris van ampliar la diferència davant uns catalans que no podien fer res per aturar-los. El líder dels illencs va ser Eluku Berthold A Nongo, que va anotar 28 punts, va agafar 26 rebots i va acabar amb 50 crèdits de valoració. Per la seva banda, cap dels dos jugadors manresans van tenir el seu millor dia: Agüera va anotar cinc punts i Saló, cap.



Els cadets finalitzen cinquens

Pel que fa a la selecció catalana cadet masculina, amb el tècnic del Tenea Esparreguera Òscar Navar-ro i el jugador olesà del FC Barcelona Pol Mulió a les seves files, va derrotar amb molta claredat l'Aragó (94-55) i finalitza l'estatal en la cinquena posició. Mulió va anotar dotze punts, va capturar dotze rebots i va acabar amb 29 crèdits de valoració. La final cadet masculina la jugaran Madrid i Andalusia. En categoria femenina, Catalunya serà a les dues finals: davant Andalusia en infantils i contra Madrid en cadets.