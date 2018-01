L'Igualada visita avui Lloret i prepara un autocar a Lleida

L'Igualada HC estrena el 2018 amb una visita a la pista del Lloret, actual 13è classificat de l'OK Lliga. El duel, l'últim de la primera volta, arriba dues setmanes després que el conjunt igualadí certifiqués la seva classificació per a l'OK Lliga. I servirà també per mantenir la dinàmica positiva abans de disputar la setmana que ve el partit de tornada dels vuitens de final de la Copa de la Cers, a Lleida.

Per a aquest vital duel europeu, en què els igualadins tenen un mínim avantatge de l'anada (4-3), el club està preparant un desplaçament a Lleida per als aficionats: autocar més entrada per 10 euros (8 euros per als socis).