Un Madrid amb baixes buscarà la reacció en la seva visita a Balaídos

El Reial Madrid s'enfrontarà aquesta nit (20.45 h) davant del Celta de Vigo a Balaídos. El conjunt entrenat per Zinadine Zidane, amb moltes baixes, buscarà sumar els tres punts per seguir l'estel·la de l'Atlètic de Madrid i mantenir una mínima esperança per la remuntada en la seva cursa pel títol de la lliga.

L'equip blanc arriba a Vigo en el seu pitjor moment des de l'arribada del tècnic francés, a 14 punts (amb un partit menys) del FC Barcelona. Tot i la victòria a la Copa davant del Numància (0-3), l'afició madridista no s'oblida del mal joc dels blancs i dels darrers resultats del 2017. En la línia defensiva, a la baixa de Carvajal per sanció se li ha sumat la del capità Sergio Ramos, que estarà fora dels ter-renys de joc aproximadament dues setmanes a causa d'una lesió al soli. En atac, l'equip madridista no podrà disposar de Benzema.

L'absència del francés suposa una oportunitat d'or per a Gareth Bale, totalment recuperat de la lesió. El de Cardiff, que formarà parella d'atac amb Cristiano Ronaldo, ha de donar l'aire fresc que necessita l'equip blanc. El conjunt local arriba en bona forma després d'empatar davant del FC Barcelona a l'anada dels vuitens de la Copa del Rei i de guanyar el derbi gallec enfront del Deportivo. Tot i les poques rotacions a la Copa, s'espera que Unzué posi sobre el terreny de joc un onze força titular. Tot i les diferents dinàmiques entre ambdós equips, Balaídos es un camp favorable per al Madrid en els darrers anys, on hi ha guanyat en nou de les últimes deu visites a la lliga.