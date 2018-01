Messi i Luis Suárez tornen per la visita del Llevant al Camp Nou

El Barça rep aquesta tarda el Llevant en un duel marcat per l'arribada a la ciutat del brasiler Philippe Coutinho (16.15 h), que avui serà a la llotja per veure com el seu nou equip disputa el penútim partit de la primera volta amb la intenció d'obrir el 2018 tan bé com va tancar el 2017. Els blaugrana vénen de derrotar el Reial Madrid en el clàssic, a la lliga, i d'aconseguir un bon empatat davant el Celta, a la Copa.

Encara amb el 0-3 al Bernabéu fresc, el Barça vol fer més bo aquest resultat superant al Llevant i evitant qualsevol tipus de sorpresa. Potser en això pensava Ernesto Valverde quan va deixar a casa Leo Messi, Luis Suárez i Andrés Iniesta, i no se'ls va endur a Vigo per jugar la Copa. L'aturada nadalenca a la lliga s'ha fet llarga, però aquesta aparició a la Copa ha donat ritme a un Barça que, amb les rotacions del seu tècnic, tindrà els seus millors homes frescos.

Per rebre el Llevant, a més de tornar Messi i Suárez, Valverde podria optar per donar la titularitat a Dembélé. El tècnic del Barça no ho descartava: «Tots tenen opcions de ser titulars. Amb ell hem d'anar amb una mica de cura perquè ha d'entrar a la dinàmica. Té possibilitats, és clar». I respecte al seu estat de forma, va afegir: «El veig bé, millor. Quan va arribar estava despistat. Ha tingut una lesió important, però el veiem bé i amb ganes en els entrenaments. Però competir no és el mateix que els entrenaments».



Arnaiz es guanya un lloc

L'altra alternativa a l'atac blaugrana és el jove José Arnaiz, que dijous va marcar a la Copa i torna a ser convocat. Una presència, la del punta del filial, que provoca que Gerard Deulofeu i Rafinha continuïn fora de la llista. «És un jugador amb qui comptem a la Copa del Rei. Té possibilitats, té desimboltura. Depèn del seu rendiment. Quan són a cavall entre el filial i el primer equip es descol·loquen una mica», va dir Valverde.

Davant el Llevant, el Barça necessita guanyar per mantenir la bona dinàmica, però també engrescar els seus aficionats amb bon joc. De moment Valverde ha tret molt profit a una plantilla amb baixes; ara haurà de gestionar bé la tornada d'un Dembélé que sembla idoni per obrir camp i donar més velocitat a l'atac, com succeïa amb Neymar.

Per la seva banda, el Llevant arriba amb urgències al Camp Nou, un escenari ben diferent al que li va permetre guanyar, amb una mica de fortuna, l'Espanyol a la Copa. Els valencians volen escapar de la zona baixa de la taula, ja que només tenen tres punts de marge per sobre del descens. Però la seva dinàmica no és la millor: l'equip de Muñiz acumula cinc jornades sense vèncer a la Lliga i es veu arrossegat cap avall.