Messi i Suárez resolen una tarda tranquil·la per al Barça

El FC Barcelona va aconseguir la seva tercera victòria consecutiva vencent (3-0) en la visita del Llevant al Camp Nou, en una divuitena jornada de Laliga en què Leo Messi va celebrar el seu partit 400 en la competició amb un matiner gol que va encarrilar el triomf blaugrana, i amb Ousmane Dembélé de titular gairebé quatre mesos després de la seva lesió.

Els d'Ernesto Valverde van tornar a guanyar en una campionat de Lliga en què es mantenen invictes i amb nou punts d'avantatge sobre el segon, l'Atlètic de Madrid, gràcies als gols a la primera part de Messi i Luis Suárez que van acabar amb qualsevol possibilitat dels llevantins d'obtenir punts a la ciutat comtal.

El 'Txingurri', que va utilitzar als menys habituals el dijous al partit de Copa del Rei a Vigo contra el Celta, va posar sobre la gespa a gran part dels titulars, incloent entre ells a un Dembélé que va sortir d'inici per primera vegada des que el 16 de setembre es tranqués el tendó del bíceps femoral al camp del Getafe.

També va estar Javier Mascherano que segueix comptant per al tècnic blaugrana tot i els rumors de la seva marxa a la Xina i que va jugar al lloc de Gerard Piqué.

Els blaugranes van formar un 4-4-2 amb Andrés Iniesta al perfil esquerre i Dembélé en el destre que va donar total llibertat a un Messi que va tornar a ser decisiu amb el seu setzè gol a la Lliga de la temporada. El '10' es va associar per enèsima vegada aquesta temporada amb Jordi Alba i va batre Oier amb una volea que va colpejar al pal abans d'entrar, pocs minuts després de l'arrencada del xoc.

Els de Juan Muñiz, replegats i tractant de sortir al contraatac, van demostrar la velocitat necessària per poder fer mal després de robatori de pilota, però no van estar encertats i van permetre que el Barça gaudís d'ocasions per ampliar el marcador.

El conjunt culer no va tenir l'encert golejador d'altres vegades, i es va estavellar en més d'una ocasió amb els reflexos d'Oier. No obstant això, la tercera va ser la vençuda per a un Luis Suárez que va demostrar el seu bon moment de forma marcant per cinquena jornada consecutiva amb una volea que va entrar per l'escaire del meta rival.

Dos gols per sota, els valencians no van abaixar els braços i van millorar el seu rendiment després del descans, ajudats pel relaxament blaugrana. Messi va perdre presència i els de Muñiz van començar a somiar amb retallar diferències.

El cansament dels llevantinistes i el descens del ritme, va impulsar a Valverde a introduir en el terreny de joc a un José Arnaiz que va debutar en lliga després de les seves bones actuacions en Copa del Rei -tres gols en tres partits- amb els catalans.

Amb tot decidit, Messi va regalar a Paulinho el 3-0 final que torna a col·locar els blaugranes nou punts per sobre de la segona plaça de l'Atlètic i que suposa el sisè enfrontament seguit sense guanyar per al Llevant.