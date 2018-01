El Prat i l'Oviedo juguen amb un ull posat a Lleida

El CB Prat i l'Unión Financiera Oviedo encara tenen possibilitats matemàtiques d'entrar a la Copa Princesa d'Astúries. Els potablava es van deixar 25 punts d' average la setmana passada al Nou Congost i ara els han de recuperar davant del Barça B o esperar que l'ICL caigui a Barris Nord i ells guanyar el seu partit. Més complicat ho té l'Oviedo, que ha de vèncer el Breogán, esperar que l'ICL i el Prat perdin i recuperar 56 punts de diferència als manresans. En tots dos casos, anar guanyant partits per mantenir-se a la zona alta ha de ser l'incentiu en un migdia de jornada gairebé unificada.

La federació va determinar d'entrada que tots els partits es juguessin a les 12 per possibles implicacions en la classificació per a la Copa. Al final, tres equips s'han desmarcat d'aquesta premissa, ja que els contendents dels partits que acolliran ja no tenen possibilitats, i completaran la jornada en sessió de tarda.



Duel gran a Pumarín

El partit de la jornada es disputarà a Oviedo. El petit pavelló de Pumarín acollirà gairebé dos centenars d'aficionats del Breogán que animaran l'equip. Una victòria dels asturians comprimiria molt la zona alta de la classificació abans d'iniciar la segona volta. El Prat, per la seva banda, sembla el clar favorit sobre un Barça B molt irregular. També molt interessant es presenta el Melilla-Tau Castelló. Una victòria dels orelluts els faria empatar amb els nord-africans. L'Ourense-Osca i el derbi basc Sammic-Araberri completen la jornada de matí. A la tarda, el Valladolid sembla que ho té fàcil contra un Palma en crisi, i també el Leyma davant del Clavijo. El duel entre el Càceres i el Palència es presenta com a molt més igualat per cloure un intens dia.