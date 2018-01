La primera final arriba a prop de casa

L'objectiu essencial és ascendir a la lliga ACB a la primavera, però la lliga LEB Or ofereix alguns premis intermedis, certament pocs, que poden fer més suportable el camí. Un d'aquests serà el que es pot trobar avui l'ICL Manresa al pavelló de Barris Nord de Lleida. Una victòria segurament li donarà la classificació per disputar a Lugo la Copa de la Princesa contra el Breogán. Pot semblar poca cosa, però guanyar el títol suposaria disputar tots els play-off amb el factor pista a favor, fet que seria un trumfo important en la partida per ascendir.

Just per això, i perquè l'equip ha jugat bé en les darreres setmanes, uns 150 aficionats faran els 116 quilòmetres entre les dues ciutats per animar els manresans. Aquest fet ha animat la plantilla, que provarà d'acabar la primera volta de la millor manera. El tècnic de l'ICL, Aleix Duran, explicava a la prèvia que «la setmana ha estat il·lusionant. Hem fet una bona primera volta i ara tenim la possibilitat d'un premi extra i de donar a l'afició una alegria».



Un rival amb talent

Duran, però, no es refia d'un Actel Força Lleida que «ha estat molt castigat per les lesions de llarga durada de Karena i Derksen, dos homes que els havien de donar anotació i talent. Ara ja els tenen i estem parlant d'una de les cinc millors plantilles de la categoria. No serà gens fàcil, perquè el seu nivell és molt alt», malgrat la irregularitat. De fet, a Barris Nord només hi han guanyat tres dels vuit partits disputats.

Així, per a Duran, «ells disposen d'un joc dinàmic i, si no estàs intens a nivell físic, troben bones passades i tirs oberts. És l'equip amb millor percentatge de tres punts de la lliga i parar aquest ritme serà important, com també controlar el rebot. El nostre estil de joc ve marcat per un nivell físic alt i, tot i la baixa de Gintvainis, que ens afecta la rotació, estem mantenint el ritme».

L'entrenador de l'ICL també espera que una victòria animi els aficionats en el futur a seguir l'equip a desplaçaments propers, com a Castelló, Barcelona i Osca.