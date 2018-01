Roma i Haro inicien el Dakar davant dels grans favorits

El tàndem format per Nani Roma i el seu copilot, l'odenenc Àlex Haro, va començar el ral·li Dakar sense perdre pistonada: van situar el seu Mini en cinquena posició, a 53 segons del qatarià Nasser Al-Attiyah, primer líder, després de la disputa de la primera especial, de 31 quilòmetres, entre Lima i Pisco. Una etapa en què els pilots de Peugeot, grans favorits, van perdre força temps. I, en motos, el millor classificat entre els pilots de la Catalunya Central va ser el manresà Gerard Farrés, que va acabar 17è, a 3:30 del vencedor i vigent campió de la prova, el britànic Sam Sunderland.

El Dakar es va posar en marxa amb una etapa curta per començar a escalfar motors. Era el primer contacte dels pilots sobre el terreny, a Perú, i amb prou feines van recórrer una trentena de quilòmetres. Però en el cas de les motos, els pilots de la Catalunya Central van perdre més terreny que en cotxes. Roma i Haro van començar amb una cinquena posició i amb una bona notícia: els pilots de Peugeot, els màxims favorits en la categoria de cotxes, no són davant seu després de l'inici. El francès Stephane Peterhansel va ser 11è, a 2:15 del vencedor; el seu compatriota Cyril Despres va acabar 15è, a 2:36; el madrileny Carlos Sainz va ser16è, a 2:39; i el també francès Sebastian Loeb, que va tenir problemes amb els frens, va ser 29è, a 5:37 del primer lloc.



A Esteve li cau una minutada

No va ser tan bo l'inici en cotxes per a Isidre Esteve. L'olianès i el seu copilot, Txema Villabolos, van perdre 46 minuts d'inici i van acabar en el lloc número 73, molt lluny del top-20 que té Esteve com a repte per a aquesta edició del Dakar i que l'obligarà a remuntar.

En motos, darrere d'un prudent Gerard Farrés, el millor classificat de la Catalunya Central va ser Armand Monleón: l'igualadí va acabar 26è, a 4:37 de Sunderland. I el moianès Nandu Jubany es va estrenar al Dakar amb molta prudència i va acabar en el lloc 96, a 24:52 del liderat. Pel que fa a la resta de pilots, el castellonenc Joan Barreda va ser quart, en perdre només 57 segons en aquesta primera etapa. I Laia Sanz va ser 12a, però ja a 3 minuts i 16 segons de Sunderland.



Accident de Joaquim Rodrigues

El primer abandonament del Dakar 2018 el va protagonitzar el portuguès Joaquim Rodrigues, que va caure malament en saltar una duna amb la moto i va topar amb la sorra. Un helicòpter va haver-lo d'evacuar després de la caiguda. Les primeres informacions sobre el seu estat eren positives.

Avui es disputa la segona etapa, amb sortida i arribada a la localitat peruana de Pisco, on ahir va acabar la prova. Serà una especial de 267 quilòmetres que podria començar a marcar grans diferències entre els pilots.