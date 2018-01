VÍDEO: Així juga Coutinho, el nou astre del Barça

El FC Barcelona ha oficialitzat aquest dissabte el fitxatge del brasiler Philippe Coutinho, en una operació que segons la premsa ascendeix a 120 milions d'euros més 40 milions en bonificacions, el que converteix el traspàs en el tercer més car de la història del futbol .

La pèrdua de Neymar al principi de la temporada va deixar per moments noquejat el Barça, que va reaccionar llavors invertint 105 milions d'euros (+42 en bonificacions) a fitxar com cura d'urgència al jove francès Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund), que es va lesionar en setembre i no ha pogut reaparèixer fins aquesta mateixa setmana.

Ara unit a l'equip català fins 2023, Coutinho suposa a més un intent de rejovenir la línia ofensiva del Barça composta per Lionel Messi (30 anys), Luis Suárez (aviat 31) i Andrés Iniesta (33).

Després de destacar sent molt jove en el Vasco de Gamma, va donar el salt a Europa rumb a l'Inter de Milà el 2010, quan tenia 18 anys. El 2012 va tenir una primera experiència al futbol espanyol, precisament a la ciutat de Barcelona, ??ja que va jugar cinc mesos cedit per l'Inter a l'Espanyol.

El 2013 va fitxar pel Liverpool i des de llavors ha jugat allà, on ha anat passant de jove promesa a estrella. "No és cap secret que Philippe volia aquest traspàs des del juliol, quan el Barcelona va manifestar interès", va dir el tècnic del Liverpool, Jurgen Klopp, al web del club després de l'anunci. "Philippe va ser insistent amb mi, amb els propietaris del club i fins i tot amb els seus companys d'equip. Estava desitjant aquest traspàs", va admetre.