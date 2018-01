El Barça i el Fuenlabrada s'asseguren ser a la Copa

El Barça Lassa va allargar el seu bon moment i es va classificar per a la Copa del Rei en trencar la ratxa positiva del Betis (82-89), en una quinzena jornada de Lliga Endesa en la qual Montakit Fuenlabrada va guanyar amb dificultats al Múrcia (88-86) i també serà a la competició de KO. Mentrestant, el Madrid no va donar treva i segueix com a líder destacat després d'apallissar la Penya (66-84).

Els blaugrana no van acusar el cansament de la seva treballada victòria de dijous contra el CSKA a l'Eurolliga i un conjunt bètic que va començar el partit amb molta energia però que es va anar diluint. Amb Pierre Oriola i Víctor Claver destacats en defensa, Thomas Heurtel (14 punts i 8 assistències) i Aleksandar Vezenkov (17 punts) van liderar la remuntada en un gran segon quart. Després, el despertar de Hanga i Navarro, ajudats per Moerman (13 punts i 7 rebots), va rematar la feina.

Per la seva banda, l'Herbalife Gran Canària es va redimir de la seva derrota en el derbi contra Iberostar Tenerife i ahir va superar el Bilbao per 90-85 en un xoc es va decidir en els dos últims minuts. Dos triples, de Marcus Eriksson al tram final i un altre d'Eulis Báez, van donar als insulars un avantatge que van saber gestionar.

En canvi, l'Iberostar va fer un pas mancat per estar a la Copa, amb la derrota (89-70) davant un Gipukzoa, ja que suma set triomfs i s'allunya de la part baixa. Per sota, amb cinc victòries, hi ha el Tecnyconta Saragossa, que va superar 102-97 l'Estudiantes. L'equip de Salva Maldonado, amb la derrota, s'allunya de la Copa.