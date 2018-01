El Barça no deixa lloc per a la relaxació davant el Llevant

El Barça va reprendre la lliga com l'havia deixat, amb un 3-0. El Llevant va ser la víctima. El seu entrenador, Juan Ramón López Muñiz [que té mèrit de tenir l'equip on el té amb la qualitat de la plantilla de què disposa], va dir a la prèvia que farien que Messi s'empetitís. Habitualment, qui deixa anar aquestes frases ho acostuma a pagar. Els seus homes ho van provar a còpia de puntades, agafades i joc subterrani, amb l'argentí i amb els seus companys, davant la passivitat d'un del Cerro Grande que ahir tenia poques ganes de fer servir el xiulet. Però el Barça es va mostrar tant solvent com sempre, va poder fer descansar Piqué i Busquets, i va anotar mitjançant els sospitosos habituals: Leo Messi, Luis Suárez i un Paulinho que no sol faltar a la cita amb el gol d'empényer la pilota a la xarxa.



Dembélé, d'entrada

Sembla clar que Valverde vol que Ousmane Dembélé entri de seguida a la dinàmica de l'equip. Ahir va sortir de titular i va disposar d'una mica més d'una hora, en la qual no va demostrar gran cosa. Va començar a la dreta, després va anar cap a l'esquerra i va provar de combinar amb els seus companys de línia. Va intentar desmarcades i va demostrar que li falta posar-se en forma i trobar la punta de velocitat que tenia. Va poder marcar en una rematada que va aturar Oier. La gran distància que el seu equip té a la lliga li pot donar tranquil·litat per anar-se adaptant.

El partit també va ser un dels darrers que Mascherano jugarà al Camp Nou i es va poder tornar a veure Rakitic al lloc de Busquets. El croat no és tan polit com el de Badia i a l'inici va tenir problemes amb les transicions d'un Llevant que va rascar molt. Principalment, el centrecampista colombià Jefferson Lerma, que va sortir amb la missió d'aturar Messi com fos. Va veure una groga i li van perdonar dues.

El partit va començar fred, amb novament poca assistència novament al camp i amb arribades del Llevant, quan, de gairebé res, va arribar el primer gol en la jugada habitual. Messi per a Alba, aquest deixa la pilota amb el cap i l'argentí remata en semierrada. La pilota pica el pal esquerre i supera Oier. El Barça es va animar amb arribades d'Iniesta i Dembélé, i va fer un final de la primera part en què va ser molt millor que el seu rival, després que aquest avisés en una contra entre Boateng i Doukouré i un xut desviat a córner d'Ivi.

Novament Dembélé va posar a prova Oier, i Messi va llançar massa alta una falta de Lukic. En el tir, la barrera es va avançar un metre davant de la línia marcada, en una demostració més de deixadesa del col·legiat. El segon havia d'arribar i ho va fer en l'altra típica combinació. Si la banda esquerra és per a Messi i Alba, la dreta és per a Sergi Roberto i Luis Suárez. El lateral de Reus va rebre una pilota llarga de Mascherano i va centrar enrere perque l'uruguaià rematés i fes el 2-0, ambprevi toc de la pilota en Postigo. Dues rematades, de Vermaelen i Rakitic, van conduir al descans.



Ter Stegen juga, i molt

La represa va ser menys brillant però va servir per adonar-se de la importància de Ter Stegen. L'alemany, inèdit a la primera part, va tocar dues pilotes en tot el partit, però van ser grans aturades. En la primera es va adornar en un xut potent d'Ivi i en la segona va tancar l'espai en un home a home de Jason, a qui el porter de Mönchengladbach va provocar que se li fes fosc abans d'hora.

Ernesto Valverde va intentar reactivar el partit amb l'entrada de Semedo, i el portuguès va donar una altra marxa a l'equip des del lateral, amb dues centrades que no van trobar rematador. Leo Messi es continuava divertint, aguantant les puntades dels durs defenses del Llevant i assistint els companys. Luis Suárez va errar una doble rematada a passada llarga de Mascherano i, amb un parell de detalls d'André Gomes i el debut d'Arnaiz, el partit s'esllanguia quan va arribar el toc final de Paulinho. Eslàlom de Messi, Suárez la deixa passar i el brasiler fa el setè gol a la lliga. Tràmit superat. Ara toca rematar el Celta a la Copa.