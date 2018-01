Despres i Barreda marquen el terreny en la primera etapa seriosa del Dakar

La segona jornada del Dakar va comportar, ahir, canvis importants a la classificació de cotxes, ara dominada pels Peugeot de Cyril Despres i ' Monsieur Dakar' Stéphane Peterhansel, primer i segon a l'etapa i a la general. Amb un recorregut de 267 km, amb sortida i arribada a Pisco (al Perú), els pilots van haver de fer front a grans dificultats, sobretot a les dunes d'Ica, i a la navegació, que va ser bàsica, sobretot per als cotxes, que van obrir de forma excepcional la pista. El francès Despres va rubricar una etapa perfecte a les dunes, tant en la navegació com en la conducció. Va dominar l'etapa i ara lidera la competició, amb 27 segons, davant el segon classificat del dia, Stéphane Peterhansel. Un altre Peugeot, Sébastian Loeb, va completar el podi. El capdavanter en l'etapa que va obrir el Dakar, Nasser al-Attiyah, no va tenir el seu millor dia. El de Toyota, obligat a obrir pista, va perdre terreny davant els Peugeot, i va acabar la jornada amb gairebé 15 minuts de retard (el seu copilot es va posar malalt al quilòmetre 15).

Nani Roma i l'igualadí Àlex Haro es van haver de conformar amb la tretzena plaça, a més de 22 minuts respecte al guanyador Despres, i van caure a la desena plaça de la general. Pitjor encara li van anar les coses a Isidre Esteve, que va perdre més de dues hores i mitja respecte del francès.

A l'hora de fer valoracions, Despres va mostrar la seva satisfacció perquè «no he tingut cap contratemps. No m'esperava una especial així. Hi havia grans dunes, que eren difícils de superar, i, com a contrast, altres zones molt suaus».

En motos, Joan Barreda (Honda), que continua buscant el seu primer triomf en un Dakar, va tornar a demostrar que és un dels pilots més ràpids del ral·li en guanyar la seva 20a especial, només superat per Despres i Peterhansel (33), Arcarons (27), Coma (25) i Auriol (24). El castellonenc lidera la general, seguit del francès Adrien van Beveren (Yamaha) i l'austríac Matthias Walkner (KTM). Barreda va comentar ahir que «l'objectiu és mantenir una plaça capdavantera. L'etapa no ha estat fàcil, amb lloc complicats i ple de confusions. A la segona part del traçat he pogut mantenir un bon ritme i he recuperat temps».

El manresà Gerard Farrés (KTM), encara a l'espectativa, va ser quinzè, a més de deu minuts de Barreda i ocupa la setzena plaça, mentre Laia Sanz (KTM) és vintena. El bagenc Nacho Jubany (KTM), que té com a repte acabar la prova, va entrar en el lloc 97.

Avui es correrà la tercera etapa, entre Pisto i San Juan de Marcona, amb un total de 504 km.