«Jugar la Copa és un premi però no ens podem relaxar»

Aleix Duran aplica a l'ICL Manresa la mateixa teoria que va fer famosa el Cholo Simeone, tècnic de l'Atlètic de Madrid: partit a partit. Així ha estat com l'ICL s'ha classificat per jugar la Copa de la Princesa. «Creiem en el treball diari i en el partit a partit, i fer les coses bé cada dia. Classificar-te per la Copa és conseqüència de la primera volta que hem fet, de la quantitat de partits que hem guanyat a casa i dels que hem estat capaços de competir fora», destacava ahir Duran, després del triomf clau a Lleida.

Però el tècnic no vol que aquesta classificació modifiqui el full de ruta de l'equip ni la seva ètica de treball. «Ja he dit als jugadors que amb aquest nivell no en tenim prou, hem de seguir millorant. Això és un premi, però no ens podem relaxar. És una lliga que et castiga si et relaxes un dos per cent», va alertar.

Aleix Duran també va destacar l'actuació coral de l'ICL ahir i durant gran part de partits d'aquesta primera volta: «Quan som un equip de deu jugadors, som molt competitius. En aquesta lliga, amb sis o set jugadors pots guanyar un partit. Però per fer una primera volta com la que hem fet en necessites deu».

Ahir, els deu jugadors van ser vitals per sumar el triomf. «Ens hem torbat amb un equip que volia igualar la intensitat i el nostre rebot, i ho han fet, amb un cinc inicial molt físic», analitzava Duran abans de dir que, sense domini del rebot en atac, l'equip s'havia «frustrat aviat». Però després van millorar en defensa i van saber «mantenir la calma en l'últim quart», amb «cistelles de mèrit dels jugadors importants».

Duran també va destacar el bon ambient que es va viure a la grada del pavelló Barris Nord de Lleida: «S'ha generat una rivalitat sana entre les dues aficions, i això ha fet que hi hagués una petita competició i tothom donés una mica més». I al final, la manresana va tenir premi: «Ha estat un treball comú de club i penyes que ha culminat amb aquesta expedició».



Grans elogis de Borja Comenge

L'entrenador del Força Lleida, l'exmanresà Borja Comenge, va elogiar molt l'ICL: «A part que són bons jugadors, és un equip que treballa molt, i això és responsabilitat de l'entrenador. Per a mi és el millor equip de la lliga en fer les coses de bàsquet amb el màxim nivell d'intensitat. Això és de bon equip, molt ben treballat».