L'àrbitre suspèn el partit a cinc minuts del final amb empat de l'Avià a Can Rull

L'Avià no va poder finalitzar l'enfrontament al camp del Can Rull (2-2) per la suspensió del partit, a causa d'una picabaralla entre jugadors d'ambdós equips a cinc minuts del final, després de l'empat a dos gols dels sabadellencs del Can Rull, gràcies a un pena al seu favor.

El conjunt berguedà va disputar un partit molt complet però no va poder sentenciar a la segona meitat, tot i jugar amb deu jugadors per l'expulsió de Martín al minut 25 de partit. Ambdós conjunts, necessitats de punts, van desplegar un joc molt dur. Els visitants van avançar-se amb un gol de Sabata al minut 11 de joc. En un contraatac local, el visitant Martín va veure la targeta vermella per un falta tàctica al mig del camp. A la represa, els locals van apretar i van empatar amb un gol en clar fora de joc. Els avianesos no van abaixar els braços i, gràcies a una sòlida defensa, van aconseguir aprofitar un contraatac per posar-se per davant en el marcador, 1-2. Els conjunt local va bolcar-se a l'atac i l'Avià no va aprofitar un parell d'ocasions clares al contraatac per sentenciar. A cinc minuts del final, el Can Rull va aprofitar un penal per empatar. Quan els locals van marcar, el porter visitant va agafar la pilota i jugadors d'ambdós equips van tenir una picabaralla. L'àrbitre va expulsar el porter visitant Solanich i va decidir suspendre el partit.