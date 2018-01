L'Arsenal cau eliminat de la Copa pel Nottingham Forest,un equip de Segona

L'Arsenal, vigent campió de la copa anglesa, va acomiadar-se ahir de manera precipitada del torneig en caure eliminat pel Nottingham Forest, de la segona categoria (4-2), en la tercera ronda de la competició. Un doblet de l'estatunidenc Eric Lichaj abans del descans va encarrilar el triomf de l'equip doble campió d'Europa (1979 i 1980), tot i que l'alemany Mertesacker va reduir la distància abans del descans. Al quart d'hora de la segona meitat, un gol de penal de Ben Brereton va complicar encara més la situació de l'Arsenal, que va retallar la diferència al minut 79 mitjançant Danny Welbeck. Cinc minuts abans del final, però, Kieran Dowell va anotar el 4-2 definitiu.

Abans, el davanter del Tottenham Harry Kane va allargar el seu idili amb un doblet contra el Wimbledon, de tercera categoria, que va ajudar els Spurs a imposar-se per 3-0. Kane va marcar als minuts 63 i 65. L'altre gol el va anotar el defensa internacional belga Jan Vertonghen.

Per altra banda, el West Ham no va poder fer cap gol al Shewsbury Town, de tercera, i caldrà un desempat per saber el guanyador. En l'altre partit disputat ahir, el Newport va derrotar el Leeds United per 2-1.