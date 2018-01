L'encert en el triple de Kraker i l'ofici donen el triomf al Cadí

Una extraordinària segona part, jugant amb molt d'ofici i amb una excelsa Mehryn Kraker en el llançament –va anotar els sis triples que va provar i sols va fallar incomprensiblement una safata sola en contraatac–, va donar un més que meritori triomf al Cadí a Logronyo. És cert que el Campus Promete és a la cua de la classificació, però més cert és que la composició actual del conjunt que entrena Jorge Elorduy no té res a veure amb la de l'inici de curs. I que Vanessa Gidden és una pivot referent a la competició. De fet, la internacional jamaicana va anotar vint punts i va capturar dotze rebots. Però al segon temps les pivots de la Seu la van saber treure del seu lloc i així van començar a vèncer el partit.

També hi va ajudar, encara que sigui un fet malaurat, la lesió de la base local Temeka Johnson. Però quan l'exWNBA es va torçar el turmell, el Cadí ja estava en dinàmica positiva. Una dinàmica que va permetre remuntar tretze punts (a l'inici del tercer quart les urgellenques perdien per 46-33) i arribar a situar-se amb dotze de marge ja al tram final del matx (58-70 min 37). I això que el segon quart havia estat nefast. Sense idees, amb un Cadí erràtic en el tir –es va fallar fins i tot més des del punt de personal del que sol ser habitual– i en les passades. De fet, va ser al segon parcial quan les riojanes van obrir forat. Perquè el primer, que s'havia iniciat amb un alt encert visitant, havia estat molt equilibrat. Però quan les locals van collar una mica més en defensa i van assentar el seu joc fixant especialment el poder de Gidden sota el cèrcol, l'escenari es va posar de cara per al Campus Promete.

Fins i tot després del descans, quan Marta Montoliu i Shereesha Richards van liderar una mínima reacció de sortida, els bàsquets amb addicional de Gidden o Sofia de Silva van disparar les locals. Seria quan el marcador reflectiria el 46-33. Però a partir de llavors el Cadí va canviar la cara, va saber treure Gidden del seu lloc, va recuperar la confiança en atac, va tenir paciència en un cèrcol i en l'altre i, a poc a poc, va anar remuntant en l'electrònic. Fins a equilibrar el marcador al final del tercer quart o enfilant-se'n als dotze punts de marge a favor després dels millors minuts de joc de l'exriojana Yurena Díaz. Ofici, molt d'ofici per portar cap a la Seu un triomf d'or.