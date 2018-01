L'equip infantil d'Agüera i Saló venç la Comunitat Valenciana i obté el bronze

La selecció catalana infantil masculina, amb els jugadors del Catalana Occident Manresa Nil Agüera i Arnau Saló a les seves files, va apallissar la Comunitat Valenciana per 48-91 i es va endur la medalla de bronze en el campionat d'Espanya per autonomies, que es disputava des de dimecres a pavellons de Valladolid.

Els catalans van ser molt superiors al seu rival ja des de l'inici, i al final del primer quart ja manaven per deu punts de diferència (8-18). En el segon període, Catalunya va estar molt encertat en el llançament exterior i va ampliar l'avantatge fins al 19-48 amb el qual es va arribar a la mitja part de l'enfrontament.

A la segona meitat, els catalans van seguir demostrant la seva superioritat i van obrir encara més forat per arribar al final del tercer quart amb un resultat de 35-70. En els deu darrers minuts, la tendència no va variar gaire, i el conjunt dirigit per Àlex Terés va ampliar el marge fins al 48-91 definitiu. Els dos jugadors manresans van col·laborar en el triomf amb un bon partit: Agüera va anotar deu punts en els divuit minuts que va ser a la pista, mentre que Saló va disputar 23 minuts en els quals va anotar dotze punts i va capturar deu rebots. En la gran final de la categoria, la Comunitat de Madrid va vèncer les Illes Canàries per un igualat 71-63.

En cadet masculí, l'or també va ser per als madrilenys, que van apallissar Andalusia en la final (50-92). Per la seva banda, Catalunya, amb el tècnic del Tenea Esparreguera Òscar Navarro i el jugador olesà del FC Barcelona Pol Mulió a l'equip, va acabar dissabte l'estatal en cinquena posició.



Les cadets i les infantils, or

Si Madrid es va endur els dos ors masculins, Catalunya ho va fer en categoria femenina. Les cadets van tombar l'equip madrileny per 65-53, mentre que les infantils van imposar-se a Andalusia (68-58).