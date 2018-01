El líder Breogán guanya amb una exhibició del navassenc Salva Arco

El Cafés Candelas Breogán va tancar ahir la primera volta de la LEB Or com a líder indiscutible després de sumar un triomf de mèrit a Oviedo, on va superar el conjunt que entrena Carles Marco por 75-87. I el gran artífex de la victòria gallega va ser el navassenc Salva Arco, que va anotar 25 punts en menys de 30 minuts, amb un espectacular 4 de 6 en triples. Al conjunt asturià, el jugador més destacat també va ser un exmanresà: el pivot Óliver Arteaga va sumar 19 punts i 8 rebots.

La victòria del Breogán deixa l'Oviedo a dos partits de distància de l'ICL i del Prat, que ahir va superar el Barça B per 78-69. Un mal primer quart (20-10) va condemnar el filial blaugrana davant l'equip que competeix amb el Manresa per ser segon, i que al final de la primera volta no ocupa aquesta posició.

En la pugna per la quarta posició, el Melilla ha encalçat l'Oviedo després de derrotar el Tau Castelló (71-68), un dels equips que apunta a revelació en aquest segon tram de temporada i que tanca els llocs de play-off, on es manté el Valladolid malgrat la derrota d'ahir amb el Palma.

A la part baixa, el cuer Ourense va tornar a guanyar, ja suma tres victòries i és a només dos partits de distància del Clavijo i el Sammic 5-12), els dos equips que pugnen per evitar la penúltima posició i que ahir van perdre: els bascos en el derbi amb l'Araberri i el Clavijo amb un Corunya que s'acosta a les posicions de privilegi. Uns llocs als quals també aspira el Càceres, el botxí ahir del Palència i proper rival de l'ICL.